¡¡¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È£±¡Ý£·µð¿Í¡×¡Ê£²£±Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡Ë
¡¡¤Ä¤¤¤Ë°Î¶È¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¡Ö¥Þ¡¼·¯¡ª¡×¤ÈÀ¹Âç¤Ê¥³¡¼¥ë¤¬µ¯¤³¤ê¡¢µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤Ï²¿ÅÙ¤â¾Ð´é¤Ç±þ¤¨¤¿¡££µ²ó¤ò£³°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤ÇÆüÊÆÄÌ»»£±£¹£¹¾¡ÌÜ¤ËÅþÃ£¡£¡Ö¾¡¤Æ¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç£²·³¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤âÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¡¹¤Î´üÂÔ¤Ë¤â±þ¤¨¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£°£¸Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¿ÀµÜ¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¡£¡Ö¥¾¡¼¥óÆâ¤Ë¡£¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÃÖ¤¤¤Æ¤â¹¶¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£Æó²ó¤ÏÀèÆ¬¤Î£´ÈÖ¡¦Â¼¾å¤òÄã¤áÊÑ²½µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢Â³¤¯¥ª¥¹¥Ê¤ËÆóÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤¬¡¢»³ÅÄ¤ò³°³ÑÄã¤á£±£´£¶¥¥íÄ¾µå¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£ÂÇÀþ¤ÎÂçÎÌ±ç¸î¤Ë¤â¼é¤é¤ì¤ÆÊ³Æ®¤·¤¿¡£
¡¡¾¡¤Ä¤¿¤á¤ÎÅêµå¤ò¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤¿¡£¥×¥é¥óÄÌ¤ê¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡££´·î£³Æü¡¦ÃæÆüÀï°ÊÍè¡¢Ìó£´¥«·îÈ¾¤Ö¤ê¤Î£²¾¡ÌÜ¡£ÇòÀ±¤¬±ó¤¯¡¢¤â¤É¤«¤·¤¤»×¤¤¤âÌ£¤ï¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¡Ö¾¡¤Á¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¾¡¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡££²¸Ä¤â£³¸Ä¤â°ìµ¤¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¡£¾Ç¤é¤ºÃÏÆ»¤Ë¡¢Ãå¼Â¤ËÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤À·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌîÌÐ¡¢¹õÅÄ¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ËÂ³¤¯»Ë¾å£´¿ÍÌÜ¤ÎÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤Î²÷µó¤ÏÌÜÁ°¤À¤¬¿®Ç°¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¡£¡Ö¼¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Þ¤¿Á°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¼¡²óÀèÈ¯¤Ï£²£¸Æü¡¦¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Î¸«¹þ¤ß¡£ìÅÍß¤Ë·ë²Ì¤òÄÉ¤¤µá¤á¡¢¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ê¿ô»ú¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¡£