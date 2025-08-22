【ギャグ漫画】夫婦喧嘩の翌日、妻が弁当箱に入れたのは「千円札」！夫婦の距離感と夫の“切ない選択”を読める？【作者に聞く】
【漫画】本編を読む＜弁当箱の千円札に驚愕する男性だが…!?＞
学生時代から漫画を描いているのぞみわたるさん(@nozomiwataru)は、SNSやブログを中心に漫画を公開している。シンプルながらもクスッと笑えて読みたくなる「のぞみわたるのギャグ漫画」は、定期的に投稿されている人気作品だ。今回は、夫婦喧嘩とストレスをテーマにした2つの4コマ漫画を紹介するとともに、作者にギャグやお笑いの存在について話を聞いた。
会社でお昼の時間になり、男性が楽しみにしていた弁当箱を開けると、中には1枚の千円札が入っていた。どうやら前日に奥さんと喧嘩をしてしまったらしい。男性は「何もないよりかはマシか…」と千円札をじっと見つめる。奥さんは「千円で好きなランチを食べてね」というつもりだっただろうが、男性は予想外の行動に出るのだった。
■ストレスと、励ましにならない彼女
もう1つの作品は、ストレスで胃がキリキリする彼氏の物語だ。心配した彼女が彼氏に「でも知ってる？牛は胃が4つもあるんだよ。つまり、牛に比べたら人間の胃の痛みなんて四分の一しかないの」と話し始める。励ましているつもりなのだろうが、まったく励ましになっていない。
のぞみわたるさんは、これまでギャグやお笑いに助けられた経験が「大いにあります」と話す。中学生のときにギャグを披露して笑ってもらえたことが、自分のアイデンティティに気づくきっかけとなり、友達もできたそうだ。
ストレス社会において、ギャグやお笑いの存在は大切か尋ねると、「大切ですね」と答える。ギャグやお笑いに触れている瞬間だけは、日々のストレスや嫌なことを忘れさせてくれるという。「いつも平和で楽しくて、実家みたいな安心感があるといった感じです」と語ってくれた。
今回は、のぞみわたるさんのギャグ漫画を2つお届けしました。ストレスを抱えている人も、ギャグ漫画を読めばそのストレスも一気に吹き飛んでしまうでしょう。最近笑えていないと感じている人は、この機会にぜひ読んでみてください。
取材協力：のぞみわたる(@nozomiwataru)
