「全国高校野球選手権・準決勝、日大三４−２県岐阜商」（２１日、甲子園球場）

日大三（西東京）が準決勝で県岐阜商を破り、優勝した２０１１年以来１４年ぶりとなる決勝進出を決めた。エース右腕・近藤優樹投手（３年）が救援で６回２／３を１安打１失点と力投すると、延長十回タイブレークに自ら勝ち越し打をマーク。節目の春夏通算６０勝目を飾った。

笑っていた。三塁側アルプスから流れる「Ａ ＣＨＩ ＣＨＩ〜♪」のメロディーに合わせ、近藤は頭を小刻みに揺らす。「あぁこれか〜みたいな感じでした」。県岐阜商の応援曲、郷ひろみの「ＧＯＬＤＦＩＮＧＥＲ’９９」がお気に入り。「自分の応援だと思って投げられたので楽しかった」。快進撃の公立校を後押しする声援は、強心臓エースの力になった。

「どんな場面もしっかり抑えようという気持ちでした」と１−１の四回１死二、三塁から登板して火消し。五回に一時勝ち越しを許すも、八回に自らの同点打で試合を振り出しに戻すと、延長十回タイブレークでも勝ち越しの中前打を放った。

２点リードで迎えた延長十回裏には味方失策が絡み１死二、三塁の危機に陥る。それでもエースは「エラーも想定内。自分が前に飛ばしちゃったから自分の責任」とあっけらかん。９０キロ台のカーブを効果的に使い、残り２つのアウトを奪った。

背番号１０だった昨秋は、打たれて周りが見えなくなることもあった。そんな自分を変えるべくマウンド上での振る舞いを意識。自然と相手の応援まで、よく聞こえるようになった。この試合の前日には学校所有のｉＰａｄで「県岐阜商 応援」と検索し“予習”。「想像以上の声援でしたけど、自分がノっていけば守備や攻撃につながる」と笑顔を絶やさなかった。

「どこのチームよりやってきた自信はある」と名門の背番号１。１４年ぶりの全国制覇へ、リズムに乗る。

◆近藤 優樹（こんどう・ゆうき）２００７年７月２３日生まれ、１８歳。東京都出身。１７１センチ、８１キロ。右投げ右打ち。年長から墨田リトルリーグで野球を始め、両国中では青山リトルシニアに所属。日大三では１年秋からベンチ入りし、今夏から背番号１。５０メートル走６秒７、遠投１０５メートル。