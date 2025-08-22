２０１４年のＮＨＫ連続テレビ小説「マッサン」でヒロインを務めた米女優・シャーロット・ケイト・フォックス（４０）が、３度目の朝ドラ出演を報告した。

２２日までにインスタグラムを更新し「『マッサン』『べっぴんさん』に続き、また朝ドラに出演できて大変うれしいです」と伝えた。シャーロットは、郄石あかり主演の２０２５年度後期の連続テレビ小説「ばけばけ」（９月２９日スタート）に出演することが決定。演じるのはレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）のアメリカでの勤め先である新聞社の同僚記者、イライザ・ベルズランド役だ。

朝ドラはヒロインを務めた「マッサン」（２０１４年）、「べっぴんさん」（１６年）以来。「久しぶりにＢＫ（ＮＨＫ大阪）に来ましたが、エレベーターに乗るだけでも懐かしく、いろいろな思い出がよみがえってきました」としみじみ。

今回演じるイライザ役について「自立した、強くて知的な女性です。きっとチャレンジをすること、冒険することが好きな人なのだと思います」と説明。「これまであまり演じることがなかった役なので、このようなチャンスをいただき、とてもわくわくしています。トミー・バストウさんが演じるレフカダ・ヘブンとの関係性も、とてもすてきです。この二人が、今後どうなっていくかも楽しみにしていてください。毎朝、みなさんが笑顔になれるよう、精いっぱい演じていきたいと思います」と意気込んだ。

バストウと撮影したオフショットや、息子とＮＨＫ大阪で撮影した写真も。仲良くドーナツを食べる一枚も披露した。フォロワーは「息子さん可愛いですね〜」「相変わらず美しい」「いつまでも変わらない美しいシャーロットさんが見れて、とても嬉（うれ）しいです！」喜んだ。

シャーロットは「マッサン」で史上初の外国人ヒロインを演じて話題に。当時は日本語が全く話せなかったため、語学特訓を受けて亀山エリー役を演じきった。その後も１６年の連続テレビ小説「べっぴんさん」、１９年の大河ドラマ「いだてん〜東京オリムピック噺（ばなし）〜」などに出演した。

私生活では２０１６年１２月に前夫と離婚し、１８年１２月に再婚を発表。１９年１０月に第１子長男、２１年９月に第２子次男、２３年６月に第３子女児の出産を報告している。３児の母になった今でも美ぼうは健在。ネット上では「懐かしいな」「なんと、シャーロット・ケイト・フォックスさん！いい感じに歳を重ねてはる」「相変わらずの美ぼうですな」「シャーロットさんマッサンから全然お変わりなくてすごい」「シャーロットさん…マッサンの時から全然変わらない。キュートです」「シャーロットさん、お変わりなくてビックリ！」と驚きの声が集まった。