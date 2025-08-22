◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ヤクルト１―７巨人（２１日・神宮）

巨人の田中将大投手（３６）が史上４人目の日米通算２００勝に王手をかけた。ヤクルト戦で５回３安打１失点と好投し、４月３日以来４か月半ぶりの今季２勝目、日米１９９勝目を挙げた。打線は初回に主砲・岡本和真内野手（２９）の適時二塁打で先手を取ると、２回にはリチャードと丸に２ランが飛び出すなど、６長短打で一挙５点を援護。６回以降は４投手が無失点でつないだ。チームも１日で５割に復帰し、３カードぶりの勝ち越しを決めた。

自信を取り戻した。田中将が狙い通りスプリットを沈めた。５回２死一塁から最後は二ゴロ。直前のエラーを謝ってきた中山の尻を笑顔でたたきベンチへ戻った。５回３安打１失点、無四球の快投で４か月半ぶりの今季２勝目。楽天２年目の０８年５月２５日以来、神宮で６２９７日ぶりに勝利投手のコールを響かせ「とにかくうれしいです、勝てて」。日米１９９勝目を祝うマー君コールに、頬も緩んだ。

１７年ぶりに上がった赤土のマウンド。最速１４７キロの直球には角度と力があった。「ストレートの状態が良く、押していけた」と５種の変化球を散らしながら３回までに４Ｋ。２回は村上から低めスライダーで空振り三振を奪い、１死二塁から山田には３球勝負を挑んだ。磨いてきた外角直球で見逃し三振。阿部監督も「（立ち上がりを）切り抜けて上がってきた」とベテランの投球術をたたえた。

ファームにいた７月下旬。２月に密着指導された久保巡回投手コーチと久しぶりに本音で話し合った。開幕以降は自分で復活の糸口を探っていたが、はっきりと言われた。「今のままじゃ難しいよ」。キャンプ時に教わった一塁方向に左足を引く始動、縦回転のフォームなどを再確認。「マー君、諦めてないよね？ 俺は諦めてないよ」。「大丈夫です」―。最後まで前向きに終わった会話で心が晴れた。

シーズン前半、静観していた久保コーチは恋人に例え「あまり追っかけても逃げる。追いすぎず、離れすぎず。『自分でやりたい』というのも出して立ち向かった。けど最後に詰まってしまった。ここで話すべきだろうと」。必ず戦力になれると信じての助言。「話すタイミングとか、それも久保さんの優しさだと思う」。再昇格後は３戦、計１５回２／３を自責２。結果で応えた。

フォーム以外もアップデートした。ストライクゾーンを一から見直し、ブルペン捕手には小さく構えてもらうようにした。ヤンキース時代は“的”となる捕手が大きい上に、アバウトに構えるのが主流。メジャーでの７年間で、気付かぬうちに制球力に狂いが生じていた。「１日１ミリのズレが何年かで何十センチのズレにつながっていくじゃない？」と助言をくれた桑田２軍監督との時間にも、気付きがあった。

１軍での連続ＫＯ、バッシングも味わった。苦しい時、合言葉のように繰り返した。「俺らはマウンドで返せばいい」。５度目の挑戦で２００勝王手。「（春先と）全然内容が違う。周りの方々の支えがあって」と何度も感謝した。指揮官には「頑張ってもらうよ」と２８日の広島戦（マツダ）先発も明言され「２個３個、一気に勝てるわけじゃない。一つ一つ前に進んでいきたい」。日米１７７勝で日本球界に復帰してから５年。光を見いだし、偉業の扉に手をかけた。（堀内 啓太）

◆記録メモ 田中将（巨）が２１日のヤクルト戦で今季２勝目。これで８月はＮＰＢ通算で最多を更新する２３勝目（７敗）。勝率は２ケタ以上登板の月では．７６７と抜群の成績を残している。

◆マーに聞く「とにかく大胆に行こうと」

―どんな思いで今日は。

「先発としてアウトを１つでも多く取りたい気持ちで」

―序盤から大量援護。

「非常に楽になった。とにかく大胆にいこうと」

―投球内容は。

「これまで走者を出した後、慎重になりすぎる部分もあったので『ここで変えていかないと』と。ソロ本塁打ＯＫぐらいの気持ちで攻めた。捕手の岸田とも話してプラン通り投げられた」

―日米通算１９９勝目。

「２軍での暮らしも長かったし、応援してくれる方々の期待にも応えたいなと思っていた。勝ててよかった」

―昇格前の７月下旬に今のフォームになり安定した。ステップアップした感じは。

「そうですね。取り組み、自分がやろうとしている形の部分がようやくつながってきた」

―次回登板へ。

「次は少しでも長いイニングを任せてもらえるように、もっと良い投球ができるように頑張りたい」