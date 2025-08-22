8月23日(土)、24日(日)に地上波日本テレビで生放送するプロ野球中継「DRAMATIC BASEBALL 2025 巨人×DeNA」は、知れば野球がもっと面白くなる！選手がもっと好きになる！「変化球」と「人生を変えた出会い」にクローズアップして生中継をお届けします。



■23日(土)は、この投手のこの球がスゴい！究極のプロの技 「変化球」SP

23日(土)の中継は、進化し続けるプロの技「変化球」に着目。「この投手のこの球がスゴい！」、実際に対戦したバッターに聞いた、巨人とDeNA両チーム投手の「得意球」「決め球」の変化球を紹介しながら、現役当時、得意のカーブで三振を量産し最多勝５回の斎藤雅樹さん、「伝家の宝刀」スクリューで打者を翻弄し通算219勝をあげた山本昌さんの解説で、その変化球のスゴさ、極意を深掘りし、それぞれの対戦が楽しみになる中継をお届けします。

中継内では、「DRAMATIC BASEBALL プレゼンター」亀梨和也さんが、先日通算200セーブを達成した巨人の守護神、ライデル・マルティネス投手を取材し、「２種類のフォーク」の極意に迫るVTRを放送する予定です。

また、125台の専用カメラで同時撮影した画像から3秒後に3Ｄ映像化する「ボリュメトリックビデオ（自由視点映像）」による巨人とDeNA、各投手の「全球種表示」を用意。さらに、NPBや審判員の方々のご協力で実施する「球審カメラ」も使用して、「変化球」にあらゆる角度から迫ります。



■24日(日)は 「あの日があったから今がある」野球人生を変えた「出会い」SP

24日(日)の中継では、野球人生を変えた「出会い」SPと題して、巨人、DeNAで活躍する選手達の野球人生の「転機」となった恩師、指導者、先輩との「出会い」や、その後の飛躍のきっかけとなった「一球」にクローズアップ。今の活躍の原動力となっている、野球人生を変えた「出会い」「一球」のストーリーを紹介し、選手の魅力、素顔を知ってもらって、より両チームの対戦が面白くなる中継をお届けします。

巨人・丸佳浩選手の、その後の飛躍のきっかけとなった、プロ4年目の出来事や巨人・坂本勇人選手の高校時代の出会いについてのストーリーなどを紹介する予定です。





両日ともに、BS日テレは、午後2時のプレーボールから生中継、CS日テレジータスは、プレーボール30分前から完全生中継します。また、GIANTS TV、Huluなどでライブ配信します。

【放送概要】

■2025年8月23日（土）午後3時00分〜4時55分

地上波日本テレビ生中継「DRAMATIC BASEBALL 2025 巨人×DeNA」

【解説】斎藤 雅樹・山本 昌

【実況】北脇 太基 （日本テレビアナウンサー）

（副音声）

【副音声解説】赤星 憲広 （「Going!」日曜解説）

【DRAMATIC BASEBALL プレゼンター】亀梨 和也

【ゲスト】田畑 志真 （俳優／「Going!」ジャイアンツサポーター・土曜キャスター）

【副音声進行】山本 里咲 （日本テレビアナウンサー／「Going!」日曜アシスタント）

【BS・CS・配信 解説】清水 隆行

【BS・CS・配信 実況】町田 浩徳

■2025年8月24日（日）午後3時00分〜4時55分

地上波日本テレビ生中継「DRAMATIC BASEBALL 2025 巨人×DeNA」

【解説】中畑 清・江川 卓

【実況】伊藤 大海 （日本テレビアナウンサー）



【BS・CS・配信 解説】篠塚 和典

【BS・CS・配信 実況】梅澤 廉

★番組公式ホームページ https://www.ntv.co.jp/baseball/

★番組公式YouTube https://www.youtube.com/@ntv_baseball

★番組公式X https://x.com/ntv_baseball

★番組公式TikTok https://www.tiktok.com/@ntv_baseball

