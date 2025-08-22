阪神・石井大智投手（２８）が２１日、泰然自若の精神で自らの仕事に徹する決意を示した。４１戦連続無失点とプロ野球新記録を更新中の最強セットアッパーは、同時に連続無失点イニングも「４０」と継続中。球団歴代３位で江夏豊が１９６９年に記録した４１イニング連続無失点まで残り「１」に迫るが「何も考えていない。自分の仕事を全うするだけ」と語った。

球団記録は藤川球児の４７回２／３（０６年）で同２位は小山正明の４７回（６２年）。偉大な先人たちの背中を視界に捉えても、いつも冷静沈着な右腕は「全然（自分のイニング数を）見ていない。ゼロに抑えるというか、点差にもよるけど、勝ち越しを許さなければいい」と不動心を貫く。今季４４試合の登板で驚異の防御率０・２０（４４投球回で１失点）。２３年７月１３日のＤｅＮＡ戦（甲子園）で一発を浴びたのを最後に、１２２戦連続で被本塁打もゼロだ。

石井はこの日、甲子園の室内練習場で行われた指名練習に参加せず、独自の調整で２２日からのヤクルト３連戦（神宮）に備えた。「いつも通りじゃないですか」。２年ぶりのリーグＶ奪還を先導する鉄壁の“無失点男”。快進撃は続いていく。（中野 雄太）