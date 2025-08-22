◆パ・リーグ 日本ハム０―１０オリックス（２１日・エスコンフィールド）

余力を残し、責務を全うした。オリックス・宮城が復帰戦を白星で飾った。「この調子でみんな打ってほしいし、もっともっと勝ちたい」。２ケタ１０点の大量援護にも支えられ、６回を無失点。今季の５勝はすべて、４点以上の援護を守ってつかんだものだった。

序盤２回で８点をリードした。「普通だったらやらないことをしないといけない」と攻撃が長いだけ、ベンチ前で肩をつくる準備に苦労した。集中力を保ち、直後に招いた２回２死満塁のピンチでは、水野を低め直球で見逃し三振。「０（無失点）を刻めたところは、自信としてやっていければ」と少し胸を張った。

７日の楽天戦（楽天モバイル）で下半身のコンディション不良を発症。イニングごとに状態を確認されたが、５回までは志願で投げ抜いた。「先発として最低限の最低限。自分の意思でマウンドを降りたくない」と尊敬する山本（ドジャース）に学んだ姿勢を貫いた。

復活登板にはひそかな楽しみもあった。７月の球宴で日本ハム・レイエスに呼ばれて声をかけられた。「俺がメジャーで対戦した投手の中でも、ミヤギの球は５本の指には入ると思うよ」。通訳を介した言葉でも「真剣勝負をしよう」と対戦を重ねるごとに認め合うようになった２人。この日は２安打されたが、しのぎを削る間柄が向上心に磨きをかけている。

４回は野村に８９キロのスローカーブを二塁打され「若月さんのせいです（笑）。ちょっと低く投げて、単打にしないと」と課題も持ち帰った。連敗を２で止め、４位・楽天とも３ゲーム差に拡大。さらに万全を期すため、２２日に一度登録を外れる可能性もあるが「全く変わらないです」と、目指すのはあくまでも優勝と言い切った。２５日に２４歳の誕生日を迎える年男のエース。大事なシーズン最終盤で、無双の準備を進める。（長田 亨）