◆パ・リーグ 日本ハム０―１０オリックス（２１日・エスコンフィールド）

無理をして全力疾走する必要がなかった。「みんなでつないでつないで、その流れで打たせてもらった。打った瞬間です」。オリックス・西川龍馬外野手（３０）が確信したのは２回だ。

３点を先取し、さらに広がった２死一、二塁のチャンス。「割り切って、とりあえず初球…」とバーヘイゲンの１４９キロをたたいた。右翼席へ５号３ラン。チームとして１９年６月２３日の広島戦（マツダ・９得点）以来となる、１イニング８得点にもつなげた。

左足首を負傷したのが７月１日の西武戦（那覇）。球団の了承を得た上で、離脱直後に関東の治療院へ向かった。「速攻で治してください」。患部はふくらはぎと同じ太さまで腫れ上がり、毎日が激痛との闘いだった。微弱電流で回復を促し、最善を尽くした。「粘っておくから。焦るなって言いたいけど、なるべく早く戻ってきてほしい」。大阪へ戻ると、岸田監督とも対面。指揮官の苦しそうな表情に触れ、１軍への思いを強くした。

１９日の日本ハム戦（エスコン）で復帰し、３試合すべてで安打を記録。チームの連敗も２で止まり「やっと勝ったから、ホッとしたのが一番ですね」と表情を崩した。今季初の１試合４本塁打。５回に１２号ソロを放った中川も４戦連発と絶好調モードだ。２２日から３ゲーム差の４位・楽天と敵地で３連戦。天才のバットが原動力になる。（長田 亨）