くりぃむしちゅー・上田晋也と与田祐希は「友だち」、ご飯やカラオケに行く仲
元乃木坂46の与田祐希（25歳）が、8月21日に放送されたバラエティ番組「上田ちゃんネル」（テレビ朝日系）に出演。くりぃむしちゅー・上田晋也（55歳）と「友だち」だと話し、「私、友だちは性別も年齢もあんま関係なくて、気付いたら40歳以上の方が多い（笑）」と笑った。
番組には今回、今年2月に乃木坂46を卒業し、女優やモデルとして活躍する与田がゲスト出演。「上田ちゃんネル」に出演した理由について「（くりぃむしちゅー・上田晋也と）友だちなので」と話し、上田も「友だちだもんね」と語る。
上田によると「ご飯も3回くらい行った」そうで、与田は「ご飯も行ったし、カラオケも」とコメント、上田は「2人じゃないよ。2人じゃないけど」と説明した。
また、古坂大魔王から「与田ちゃんってリアルにおじさんなんだよ」と指摘された与田は「よく言われるんですよ」。古坂は「だからしゃべってると、おじさんとしゃべってる感じがするの」、上田も「与田ちゃん、たしかに、アイドルだからこんなこと聞いちゃいけないかなとか、NGとかないもんね」と続けると、与田は「はい、結構なんでもしゃべっちゃう」と語る。
そして、与田は「私、友だちは性別も年齢もあんま関係なくて、気付いたら40歳以上の方が多い（笑）」と笑い、上田は「なんか違和感がないんだよね。しゃべっててもね」と頷いた。
