◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト１―７巨人（２１日・神宮）

ヤクルト・中村悠平捕手（３５）が節目の記録にたどり着いた。０―６の３回先頭で田中将から左前打を放ち史上３２６人目となる通算１０００安打を達成し記念のボードを掲げた。「スーパースターの方から打てたことは、非常にうれしく思います。田中さん、ありがとうございます」と喜びを口にした。

福井商から２００８年ドラフト３位で入団。３年目までは「ついていくことに必死だった」と振り返る。周囲のレベルの高さに戸惑いながらも地道な努力を重ねて４年目の１２年に９１試合に出場。ここから正捕手への階段を歩むこととなった。「大きなけがをせず１年、１年必死にやってきた結果。捕手をやりながら達成できたことはすごく大きなこと」。捕手は体が資本。強烈なファウルが顔面を襲って首を痛めたこともある。小さなけがは数えればきりがない。試合で負ければ責任を追う。重労働の“宿命”を乗り越え、ここまできた。

「捕手をやっていなければ僕の打撃では１０００安打は達成できなかった」。配球や投手のクセなど捕手ならではの視点を生かして安打を積み重ね、勲章を手に入れた。

７回にも左前打を放ち、１００１安打目をマークしたベテランは「長い間、現役でやりたい。そのためには結果を残していきたい」と今後を見据える。今回の節目はあくまで「通過点」。１７年目の３５歳。まだまだ第一線で戦う心構えはできている。（長井 毅）