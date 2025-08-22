ドイツ１部リーグ（ブンデスリーガ）は２２日（日本時間２３日早朝）に昨季王者のバイエルン対ライプチヒ戦で新シーズンの開幕を迎える。今季はフライブルクからフランクフルトに移籍したＭＦ堂安律（２７）ら実力者に加え、フライブルクＭＦ鈴木唯人（２３）、ザンクトパウリＭＦ藤田譲瑠チマ（２３）、マインツＭＦ川崎颯太（２４）ら次世代の日本代表を担う若手たちも初参戦。その中で昨季同リーグで日本人最多の１１ゴールを挙げ、キールからボルシアＭＧに完全移籍したＦＷ町野修斗（２５）が、ブンデスリーガ、ボルシアＭＧ協力の下でスポーツ報知の独占インタビューに応じた。２６年北中米Ｗ杯イヤーでもある新シーズンに向け、日本代表の得点源としても期待がかかるストライカーが新天地にかける思いを明かした。（取材・構成 金川誉 前後編の前編）

自らの足で、新たな道を切り開いた。昨季、町野はクラブ史上初のドイツ１部リーグを戦ったキールで、チーム最多の１１ゴールを記録。チームは２部降格となったが、過去５度のリーグ優勝を誇る古豪ボルシアＭＧへの移籍を果たした。欧州に渡って３シーズン目の開幕を直前に、キールで２部、そして１部を戦った自信とともに、新天地にやってきた。

「（２３―２４年シーズンに）ドイツにやってきて、最初は２部でも力の差はありました。（昨季は）１部に上がってから苦しいシーズンでしたが、ある程度適応できたと思います。（ボルシアＭＧでも）どういう役割かはポジションによっては違いますけど、ゴール以外のところでも起点になれるんじゃないかなと感じています。僕の特徴を（チームメートに）わかってもらって、最後、僕に出しておけば決めてくれるっていう信頼感を一日でも早くつかめるように、やってきたいと思っています」

キールでは１年目は２部で５得点にとどまったが、チームが１部昇格した２年目は１１点と一気に飛躍した。その理由のひとつに、やはりドイツサッカーの特徴とも言えるインテンシティー（強度）への適応を挙げた。

「ブンデスは、高強度で動き続ける能力が高い選手が多い。例えば（守備の）プレスなら、１回、２回じゃ終わらず、３回、４回行ける選手が多いというか。日本だと１回、行けても２回とか。特に日本の守備は、遅らせるとか抜かれない守備なんですけど、ドイツに来て、抜かれてもいいからボールに行く守備との違いは大きかった。抜かれても高強度で戻って、もう１回タックルにいく。そこはメンタリティーの違いだと思います。ドイツではそれが習慣になっている。最初、僕がキールでやっていた時、連続した守備ができない、ボールにもいけない、というのでお前何してんだ、って感じで最初は見られていました。もっといけ、と。それに慣れるのに、半年はかかりました」

ドイツサッカーの根幹とも言える強度の高いプレーに適応していく中で、力を発揮していった町野。シュートパターンの多さやシュート精度の高さ、という持ち味で、仲間の信頼も得てゴールという結果を残した昨季。しかし、新天地では、また信頼をつかむ作業が必要となる。ボルシアＭＧでは移籍直後の負傷で出遅れることになったが、すでに全体練習にも復帰。開幕に向けた準備を進めている。

「本当にこの１年は、僕のサッカー人生を変えるかもしれない。今まで、移籍１年目は結果を出せていないことが多いんです。（キールで）２部の時も５ゴールと、個人としては結果を残していない。（Ｊ１）湘南でも１年目は４ゴール。（チームメートからの）信頼感が圧倒的に足りなかった。今は、どれだけやるんだっていう目で見られている期間。狭いエリアで局面を打開したり、パスを出しておけば何とかしてくれる、という印象が必要。ただ、一番大事なのは圧倒的にゴールです」

ボルシアＭＧに移籍後、町野が背番号１８を昨季までつけていたＭＦオスカー・フラウロから譲り受けた。ＳＮＳでは「愛しているぜオスカー！」とドイツ語で喜ぶ姿が話題となったが、１８番にこだわった理由があった。

「（少年団時代、監督だった）自分のお父さんから初めてもらったユニホームの番号が１８でした。お父さんと兄が８番が好きで。３つ上の兄が、同じチームで８番だったので、僕の番号は１８になりました。あと１８番の時、だいたい活躍できてきた。ギラヴァンツ（北九州）の時もそうですし、湘南の１年目は３９でだめで、（翌年は）１８に変えて（カタール）Ｗ杯にいけた。キールも１年目は１３で、昨季は１８に変えて点を取れた。（オスカーが）譲ってくれると聞いてうれしかったです。最初、１８が空いてると思っていて。（契約交渉の際）１８がないなら契約しないよって、ふざけて言ってたぐらい（笑）。（オスカーには）日本食をごちそうする約束をしています、まだ行けていないんですけど」

ラッキーナンバーを背負い、挑む勝負の年。「この１年は、僕のサッカー人生を、変えるかもしれない」と語る理由は、やはり２６年６月に待つ北中米Ｗ杯だ。後編は、Ｗ杯への思いについても明かす。（後編に続く）

◇町野 修斗（まちの・しゅうと）１９９９年９月３０日、三重・伊賀市出身。２５歳。大阪・履正社高を経て２０１８年に横浜Ｍ加入。Ｊ３北九州を経て２１年にＪ１湘南へ。２３年６月にドイツ２部キールへ完全移籍。２３―２４年シーズンに２部リーグ２位でチームは１部昇格。２４―２５年は１部で１１ゴール。今夏、ボルシアＭＧへ完全移籍。日本代表としては２２年７月の東アジアＥ―１選手権で３ゴールと活躍。同年１１月のカタールＷ杯に、負傷辞退したＤＦ中山雄太に代わる追加招集でメンバー入り。国際Ａマッチは８試合４得点。血液型Ａ。１８５センチ、７７キロ。