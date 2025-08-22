◇第107回全国高校野球選手権 準決勝 日大三4―2県岐阜商（2025年8月21日 甲子園）

【光る君の光プレー】瞬時に決断した。「ここは行く」。1―2で8回1死一、二塁。二遊間への打球を相手の二塁手がはじいて中堅へ抜けていく。二塁走者の日大三・田中諒（2年）は一度は三塁ストップ。三塁ベースコーチの古関健人（3年）も「田中の足ではちょっと無理かな」と止めていたが、打球の行方を確認し田中諒は本塁へ突入した。

後続の先輩たちは信頼している。ただ「自分がここで（本塁へ）還ればチームが盛り上がる」。足に自信はない。50メートル走は6秒8。しかも6回くらいから両足がつり気味だった。それでも、試合の流れ、状況を的確に判断。あとは「自分の足、頑張れ！」と心で叫び、公式戦初の本塁へのヘッドスライディングで間一髪、同点のホームを陥れた。

いつもなら自重する場面。「自分でもよく判断できたなと。甲子園だからできたんだと思います」。6回無死一、二塁の二塁走者でけん制アウト。取り返したい思いも背中を押した。

最後は完全に足がつって10回の守備で交代したが、決勝への道を切り開いたのは、今大会2発の主砲の好判断と足だった。（秋村 誠人）