◇第107回全国高校野球選手権 準決勝 県岐阜商2―4日大三（2025年8月21日 甲子園）

常に心がけた笑顔が一瞬だけ消えた。鮮烈な記憶を残した甲子園を去る直前。聖地の土に、県岐阜商・柴田蒼亮（そうすけ）の涙がこぼれ落ちた。

「全員が助けてくれて、ここまで投げることができた。3年生に感謝したいし、尊敬ばかりです」

伝統校が69年ぶりの決勝進出を懸けたマウンド。2年生右腕は、必死に日大三の攻撃をしのいだ。3回を除いて、毎回得点圏に走者を背負う苦闘。心が折れそうな展開が続いたのに、柴田は「次につながるように笑顔でプレーしました」とスマイルを浮かべ続けた。

8回に追いつかれ、9回も1死一、二塁のピンチ。ただ、藤井潤作監督の選択肢に、継投策はなかった。「柴田を信じて、今日は最後までいこう、と」。入部当時は捕手。投手不足のチーム事情を受け、転向したのは昨秋だった。わずか1年足らずで、誰もが認めるエースに成長した。

タイブレークで力尽きた夏。164球を投げ抜いた戦いに、感謝や充実感はあっても、後悔はない。「次は全国制覇できるように、失点しない、勝たせる投手に」と誓う右腕に、指揮官も「甲子園で全部勝てる投手になってほしい」と期待した。1年後、とびっきりの笑顔でマウンドに立つ姿が待ち遠しい。 （堀田 和昭）