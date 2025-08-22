『相棒season24』が10月スタート！「歴代最高に意表を突く初回」シリーズ誕生25周年、衝撃の幕開け

2000年に『土曜ワイド劇場』の一作として誕生して以来、濃密で骨太なミステリーを世に送り出し、“国民的ドラマ”としての地位を築き上げた『相棒』。

放送回数は446話に到達。また、連続ドラマだけでなく、劇場版、スピンオフ、舞台、書籍と、その世界観の広がりはとどまるところを知らず、数々の“伝説”を打ち立ててきた。

今年は、シリーズ誕生25周年。“四半世紀”という記念すべき節目を迎え、さらなる躍動を見せるのは、通算11シーズン目に突入する杉下右京（水谷豊）×亀山薫（寺脇康文）の“黄金コンビ”。

25年の集大成にして新たなスタートラインとなる『season24』、特命係が大いなる高みを目指して疾走する。

◆シリーズ初！前代未聞の初回スペシャル

『season24』初回スペシャルで描かれるのは、“人間国宝の講談師”をめぐる殺人事件。

芸の極致にたどり着いた名人と、彼を取り巻く複雑な人間模様、そして時代を映し出す“業”深き事件。

娯楽性と社会性が両立した『相棒』ならではの圧巻のミステリーが展開していく。

『相棒』25年の歴史のなかで、講談の世界を描くのは初。しかも今回は、右京が人間国宝に弟子入りする、という前代未聞の状況から幕を開ける。

内弟子として師匠の屋敷に住み込み、前座修行に励みながら内部を探る右京。

はたして鬼が出るか、蛇が出るか――右京、そして薫は人間国宝の“光と影”を暴くことができるのか？

◆水谷豊×寺脇康文、新シーズンの幕開けに衝撃！

『season24』の始動にあたって、水谷豊×寺脇康文が心境を告白。

水谷は前代未聞の幕開けを飾る初回スペシャルについて、「『相棒』の初回スペシャルのストーリーには、毎シーズン意表を突かれますが、今回は歴代の初回のなかでも“最高レベルの意表”。心底、驚かされました」と、25年にわたって『相棒』ワールドをけん引してきた水谷ですら衝撃を受けたことを明かした。

寺脇も同様に「初回スペシャルは『相棒』の生みの親ともいえる輿水泰弘さんの脚本なのですが、“またスゴイものを書いてきたな！”と震えました。設定もシーンも会話もすべておもしろく、もはや“輿水さんにしか書けない”という脚本になっているんです。すごい域に到達したと感じました」と絶賛。

続いて新シーズンへの期待を聞くと、水谷は「おかげさまで『相棒』は25周年、これまで計446のエピソードをお届けしてきました。これだけ続いてなお“先が読めない”という奥行きの深さこそが、相棒ワールドたるゆえんですね」と自信をのぞかせ、寺脇も「『相棒』は新しい脚本をもらうたび、今回はどんな世界が広がっているんだろうとワクワクします。でも一方で、奇をてらうことを目指すのは違う。ミステリーのおもしろさは追求しながら、ドラマ作りには真摯に向き合っていきたい」と変わらぬ決意を打ち明けた。

水谷はまた、25年間ともにあり続けた右京という存在に対し、「右京は警察官という職業を選んだ瞬間から、一貫して“右京の正義”というものを胸に刻み続けてきました。それが『相棒』という作品の揺るぎない軸につながるのだと思います。これまで僕は右京という人物を信頼してきましたが、これからも彼のブレない正義を信じ続けていくことでしょう」と敬意を語っている。

◆一筋縄ではいかない名キャラたちが集結！

『season24』では、右京と薫はもちろんのこと、長きにわたってシリーズを支えてきた名キャラクターたちが集結。

狙うは自身の権力復活なのか、それとも組織の改革なのか…特命係の“ボス”甲斐峯秋（石坂浩二）、特命係の廃止を虎視眈々と狙う野心家の警視庁副総監・衣笠藤治（杉本哲太）、“鉄の女”の異名を持つ内閣情報調査室トップ・社美彌子（仲間由紀恵）など、油断できない顔ぶれが入り乱れるように暗躍する。

また、捜査一課の伊丹憲一（川原和久）、芹沢慶二（山中崇史）、出雲麗音（篠原ゆき子）ら“相棒ワールド”に欠かせない存在たちも特命係にからむが、そんななか、「暇か？」でおなじみ、薬物銃器対策課課長・角田六郎課長（山西惇）には“ある変化”が。

さらに、小料理屋『こてまり』の女将・小出茉梨（森口瑤子）、薫の妻でジャーナリストの美和子（鈴木砂羽）も、それぞれの存在感でドラマに絶妙なスパイスを加えていく。

シリーズ誕生25周年という節目、“相棒ワールド”は『season24』からまた新たな歴史を刻みはじめる。10月のスタートに注目だ。

◆水谷豊（杉下右京・役）コメント（全文）

――『相棒』は毎年、夏に撮影がはじまりますが、今年も猛暑。現場の様子はいかがですか？

みなさん、「暑い、暑い」と話していますが、僕は暑さには強く、わりと平気なんです。ですから、まだそれほど堪えてはいません。「涼しい顔していいよね」とみんなにうらやましがられています。

――初回スペシャルは右京が人間国宝の講談師に弟子入りする…という驚きの幕開けを飾りますが、脚本を読んだ感想を教えてください。

『相棒』の初回スペシャルのストーリーには毎シーズン、意表を突かれます。毎年、相棒ワールドの広がりを楽しみにしているのですが、今回は歴代の初回スペシャルのなかでも“最高レベルの意表”。心底、驚かされました。

でも、右京は落語など古典芸能が好きですから、講談にも造詣が深いはず。彼は講談という新たな世界に身を投じることになって、喜んでいると思いますよ。

――初回スペシャルの右京のセリフのなかに、「人生100年時代ですから」というものがあります。人生100年時代、これから挑戦したいことがあれば教えてください。

今、具体的に何かやりたいことがあるかというと、特に思い浮かばないのですが、100年だと考えると、まだ時間があるなという感覚ですね。しかし、人生は何が起きるかわかりません。そもそも『相棒』だって、こんなに長く続くとは思ってもいませんでしたから…。そういう意味では、何が起きるかを楽しみにできるぐらい、元気でいられたらいいですね。

――『相棒』は今年、25周年。25年前の『相棒pre season』を振り返って、作品として変化したなと感じるところはありますか？

『相棒』が変わったというならば、それは自然に訪れた変化ですね。決して意識して変えたことはありません。無理なく変わってきた…それが作品にとって、とても良かったのだと思います。脚本家やプロデューサーなど制作陣は、一貫して“今”を意識して物語を作ってきました。そして、我々も“今”を生きることに徹してきた…。25年は、その連続だったと思っています。

――25周年という節目にはじまる新シーズン、期待していることを教えてください。

おかげさまで『相棒』は25周年、これまで計446のエピソードをお届けしてきました。これだけ続いてなお、視聴者のみなさんが今シーズンはどんな相棒が見られるのかと期待してくださっています。我々も同じで、新シーズンはどんな事件が待っているんだろうと楽しみにしています。この“先が読めない”奥行きの深さこそが、相棒ワールドの、相棒ワールドたるゆえんですね。新シーズンではいったい何が起きるのか、私自身も楽しみにしています。

――25年、右京を演じてきて『相棒』の進化とブレなさをどのように感じていますか？

よく、“普通がいちばん難しい”といいますよね。“当たり前のこと”を実践するのは、実はとても難しいことです。その点、相棒は当たり前のことにずっと挑み続けてきた気がします。

先ほどもお話ししたように、『相棒』では時代をどう感じるかを常に意識してきました。その結果、現実社会とリンクするどころか、時代を先取りするストーリーを生み出したこともありました。つまり大切なのは何よりも、“今を生きること”。それに尽きるのだと思います。

一方で、右京は警察官という職業を選んだ瞬間から、一貫して“右京の正義”というものを胸に刻み続けてきました。これは彼が警察官である限り、誰が何といおうと変わらない、譲れないもの。それが『相棒』という作品の揺るぎない軸につながるのだと思います。これまで僕は右京という人物を信頼してきましたが、これからも彼のブレない正義を信じ続けていくことでしょう。

◆寺脇康文（亀山薫・役）コメント（全文）

――『相棒』は毎年、夏に撮影がはじまりますが、今年も猛暑。現場の様子はいかがですか？

みんな、ヘトヘトになりながら撮影しています。特に薫はフライトジャケットを着ているので、毎日、撮影が終わるころには汗びっしょりです。

――初回スペシャルは右京が人間国宝の講談師に弟子入りする…という驚きの幕開けを飾りますが、脚本を読んだ感想を教えてください。

今回の初回スペシャルは『相棒』シリーズの生みの親ともいえる輿水泰弘さんの脚本なのですが、“またスゴイものを書いてきたな！”と震えました。設定もシーンも会話もすべておもしろく、まるで初期に戻ったような薫のセリフも織り交ぜられているのに、成長も変化もある…。もはや彼にしか書けない脚本になっているんです。先日、輿水さんにお会いしたとき、ご本人にもお伝えしたのですが、すごい域に到達したと感じました。

――初回スペシャルでは、右京のセリフに「人生100年時代です」というものがあります。人生100年時代、これから挑戦したいことがあれば教えてください。

僕も具体的にやりたいことはないのですが、先日、ある番組で豊さんのインタビューを拝見したら、新たな挑戦に際して、豊さんが「あぁ、いい世界が始まったな、と感じた」とおっしゃっていたんです。それを見て頭をガツンとやられた気がしました。自分は、人生の折り返し地点をすぎてゴールに向かっているイメージを持っていたのですが、“これからまだまだ何かが始まることがある”ということを豊さんに教えていただきました。

――『相棒』は今年、25周年。25年前の『相棒pre season』を振り返って、作品的に変わったと思うところは？

豊さんとは“今シーズンはこういう感じでいこう”など、一度も話したことがありません。薫が14年ぶりに戻ってきたときですら、“久しぶりに会うからこういう芝居にしよう”とか、“こういう変化を感じさせるようにしよう”という打ち合せは一切、していないんです。ただその瞬間、瞬間を右京と薫として生きてきました。だから、豊さんもおっしゃったように、もし『相棒』が変わっていたとしたら、それはごく自然な変化。とにかく2人で、目の前の事件に取り組み、今の時代を生きていくのみです。

――25周年という節目にはじまる新シーズン、期待していることを教えてください。

『相棒』は新しい脚本をもらうたび、今回はどんな世界が広がっているんだろうとワクワクします。その振り幅が大きければ大きいほど、シリーズとしてはおもしろいんですよね。でも一方で、奇をてらうことを目指すのは違う。ミステリーのおもしろさは追求しながら、ドラマ作りには真摯に向き合っていきたい。どうすればよりリアルな物語としてお届けできるのか、これからもスタッフ、キャストで知恵を絞っていきます。