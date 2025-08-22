timeleszの冠番組「timeleszファミリア」（月曜深夜0・29）が日本テレビで10月6日にスタートする。寺西拓人（30）は「家族のような、温かい番組を作っていけたらと思います。やったー」と喜びながら意気込んだ。

王道バラエティーから一風変わった企画まで、コンセプトの異なる3つの企画に月替わりで挑戦する。企画は（1）大がかりなチャレンジやクスッと笑ってしまう楽しいチャレンジに挑む「timeleszのイチカバチカ」、（2）ちょっぴりおバカな挑戦をする「タイムレスハウス」、（3）スナックを舞台に客として居合わせたゲストを囲んでトークする「タイムレスナック」。個性的なメンバー8人にしか出せない新たなバラエティー番組を作り上げていく。

グループは社会現象となったオーディション企画「timelesz project」を経て、今年2月に新メンバー5人が加入し、現在の8人体制となった。新体制初のアルバム「FAM」は初週の売り上げがグループ史上最高の61万9000枚を記録。初のドーム公演を12月と来年1月に行うことも決まった。4月からはフジテレビでグループ初の冠番組「タイムレスマン」がスタートしており、テレビのレギュラー冠番組はこれで2本目。ソロでも10社のCMに出演している菊池風磨（30）を筆頭に引っ張りだことなっている。

原嘉孝（29）は「今まで見たことのない僕らの一面を見ていただけるような番組にしていきたい」と抱負。橋本将生（25）は「いろんな顔のtimeleszが見せられたらなと思います！“timeleszやばい”“めちゃくちゃ勢いがある”と思っていただけるように、全身全霊でぶつかっていきます！」と体当たりで臨む覚悟だ。