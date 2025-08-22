NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」に松平定信役で出演中の俳優井上祐貴（29）が21日、東京都江東区の霊巌寺で取材会を行った。境内に松平定信の墓がある同所。墓前で合掌し「“見守っててください”“任せてください”と伝えました。放送が終わったらまた来て、感想を聞きたい」とほほ笑んだ。

後に老中首座となり、寛政の改革を行うこととなる定信。劇中では質素倹約を柱とした政策を断行し、横浜流星（28）演じる主人公と対立する後半の大役だ。「台本を読めば読むほど感じたことのないプレッシャーを感じた」と漏らすが「今はプレッシャーを楽しめている自分もいる。自分にしかできない定信公が視聴者の方々に認められたらうれしい」と力を込めた。

実は「べらぼう」クランクイン前の今年4月、1人で霊巌寺を訪れたという井上。しかし定信公の墓は基本的に門で閉ざされており、その日は参拝できず「僕のリサーチ不足ではあるんですけど、面食らいました」と苦笑い。だがこの日は特別に門を開放。「松平定信公という人物に物理的に近づけた感覚があった。何か大きなものを得られたと思う」と確かな手応えを手にした様子だった。