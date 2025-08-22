timelesz、日テレ系初レギュラー冠番組決定 3つの企画に月替わりで挑戦【メンバーコメント】
【モデルプレス＝2025/08/22】日本テレビ系でのtimeleszの初レギュラー冠番組となる「timeleszファミリア」が、10月6日24時29分から「月曜プラチナイト」枠で放送スタートする。
【写真】菊池風磨の美腹筋
「timeleszファミリア」は、コンセプトの異なる3つの企画に月替わりで挑戦するという番組。毎月timeleszが多種多様な魅力を生み出し、伝えていく内容になる。くだらないものを華々しく見せることから、将来的には“日本を巻き込む挑戦”まで…様々な世界観で、熱量高く、そして何より笑える、timelesz8人だからこその唯一無二の番組を目指す。
番組名になっている「ファミリア」には、“親しみ”“身近”といった、timeleszが持つ空気感が含まれる他、「長い間多くの人に成長を見守られながら、番組と一緒に、愛されるグループを築き上げていきますように」という想いも込められている。
レギュラー冠番組の放送に際してtimeleszメンバーからのコメントが到着。佐藤勝利は「これまで支えてくださった方々にも胸を張っていただける様な、誇れる番組にしたいと思います」、菊池風磨は「ご覧いただいた方が、“明日もちょっと頑張ってみよっかな”なんて思っていただける番組にできたらと思っております」、松島聡は「自分やメンバーの新しい魅力を発見し、驚きと楽しさ溢れる温かい番組を届けられるよう努めます」と、それぞれが前向きな気持ちを語った。（modelpress編集部）
timeleszの8人が「イチカバチカ」なチャレンジに挑む。大がかりなチャレンジや、見ていてクスッと笑ってしまう楽しいチャレンジまで挑む「王道バラエティー」。
舞台は、都内某所にある秘密基地的な部屋。timeleszの8人が集結し「ロマンあふれる」ちょっぴりおバカな挑戦をするロマン追求バラエティー。
timeleszの7人が集まるスナックで、客として居合わせたゲストを囲んでトーク。「人生の学び」を得る夜の井戸端会議。スナックならではの歌のコラボも？
＜佐藤勝利＞
日本テレビさんとは、これまで「たった3日間で人生は変わるのか！？」や「24時間テレビ」パーソナリティーをグループでやらせていただきました。今回は初めてレギュラーが始まります。これまで支えてくださった方々にも胸を張っていただける様な、誇れる番組にしたいと思います。そんな熱すぎる僕らの生き様を…笑い飛ばしていただけたら本望です（笑）！
＜菊池風磨＞
日本テレビさんでの初冠レギュラー番組を心から嬉しく思います。まだまだ走り出したばかりの我々にお声がけいただきましたその御恩と意味に誠心誠意向き合い、ご覧いただいた方が、「明日もちょっと頑張ってみよっかな」なんて思っていただける番組にできたらと思っております。必ず、timeleszにベットして良かったと思ってもらえるひとときにします。
＜松島聡＞
貴重な機会をいただけたことに心から感謝します。自分やメンバーの新しい魅力を発見し、驚きと楽しさ溢れる温かい番組を届けられるよう努めますので、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。
＜寺西拓人＞
日本テレビさんで冠番組…本当にありがとうございます。「timeleszファミリア」ということで、僕らメンバーはもちろん、一緒に番組を作ってくださるスタッフさん、そして観てくださる皆様と家族のような、あったかい番組を作っていけたらと思います。やったー！
＜原嘉孝＞
この度日本テレビさんでtimeleszの新冠番組が始まります！わーい！嬉しい！今まで見たことのない僕らの一面を見ていただけるような番組にしていきたいなと思いますので是非お楽しみに！！
＜橋本将生＞
timeleszの魅力が観ている方々に伝わるように全力で取り組んでいきます！色んな顔のtimeleszが魅せられたらなと思います！何より僕たちが仲良く楽しくできたらなと思います！「timeleszやばい」「めちゃくちゃ勢いがある」と思っていただけるように、全身全霊でぶつかっていきます！
よろしくお願いいたします！
＜猪俣周杜＞
日本テレビさんでの新冠番組「timeleszファミリア」が始まるということで、いつも応援してくださっているファンの皆様、関係者の皆様、いつもありがとうございます。観ていたらワクワクして、一緒に応援したくなるような番組にできたらなと思います。timeleszサイコー！って思ってもらえるように頑張る！
＜篠塚大輝＞
お疲れ様です！！日本テレビさんでの新冠番組が決定しました！！めちゃくちゃ嬉しいです！ありがとうございます！8人での楽しいところや頑張っているところ、面白いところなどが存分に出るような、観ていて幸せになれる、楽しくなれる番組にします！やばい、待ち遠しすぎる。楽しみすぎるのでちょっと走ってきます。いってきます！
【Not Sponsored 記事】
