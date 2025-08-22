◇第107回全国高校野球選手権 準決勝 山梨学院4―5沖縄尚学（2025年8月21日 甲子園）

山梨学院は逆転負けで初の決勝進出を逃した。来秋ドラフト目玉の最速152キロ右腕・菰田（こもだ）陽生（2年）は4戦連続先発も、1回2安打1失点で降板し2回から一塁の守備に回った。エースとして勝利に導けず「凄く悔しい。もう一回3年生たちと試合がしたかった」と語った。

1メートル94、100キロの大型二刀流にアクシデントが発生した。初回2死二塁から暴投した際、右肘を痛めた。吉田洸二監督は「試合前からではなくて（暴投を）“投げたときに”と言っていた。投手で出ない分には大丈夫ということだった」と説明。暴投した後に左前適時打を許し、同点に追いつかれていた。

一塁に回った菰田は6回に左中間へ二塁打を放ち、4点目のホームを踏んだが、2回から救援した左腕・檜垣瑠輝斗（2年）が7回に決勝点を許した。23年選抜に続く頂点には届かなかった。

夏は県勢では4度目の準決勝で、またしても敗退。菰田は「来年は絶対に戻ってきたい」と前を向いた。（柳内 遼平）