¡ÖÁêËÀ¡¡season24¡×10·î³«»Ï¡¡¥·¥ê¡¼¥º25¼þÇ¯¡¡¿åÃ«Ë¡ÖÎòÂå¤Î½é²ó¤Ç¡ÈºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î°ÕÉ½¡É¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿åÃ«Ë¡Ê73¡Ë¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·ºî¡ÖÁêËÀ¡¡season24¡×¡Ê10·î¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¿åÍË¸å9¡¦00¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£»ûÏÆ¹¯Ê¸¡Ê63¡Ë¤¬°ú¤Â³¤ÁêËÀÌò¤òÌ³¤á¡¢2¿Í¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÏÄÌ»»11¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÃÂÀ¸25¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊüÁ÷²ó¿ô¤Ï·×446²ó¡£¿åÃ«¤¬¾ï¤Ë°Õ¼±¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö»þÂå¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤«¡×¤Ç¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢»þÂå¤òÀè¼è¤ê¤¹¤ëÊª¸ì¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï²¿¤è¤ê¤â¡Èº£¤òÀ¸¤¤ë¤³¤È¡É¡×¤È¤·¡Ö25Ç¯¤Ï¤½¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Î½é²ó¤ÎÂêºà¤Ï¿Í´Ö¹ñÊõ¤Î¹ÖÃÌ»Õ¤ò½ä¤ë»¦¿Í»ö·ï¡£Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¹ÖÃÌ¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¯¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¿åÃ«¤Ï¡ÖÎòÂå¤Î½é²ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÈºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î°ÕÉ½¡É¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£