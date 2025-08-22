¿åÃ«Ë¡ß»ûÏÆ¹¯Ê¸¡ØÁêËÀ season24¡Ù10·î¤è¤êÊüÁ÷·èÄê¡¡½é²óSP¤Ç±¦µþ¤¬¿Í´Ö¹ñÊõ¤ËÄï»ÒÆþ¤ê!?
¡¡¿åÃ«Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡ØÁêËÀ¡Ù¥·¥êー¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡ØÁêËÀ season24¡Ù¤¬¡¢10·î¤è¤ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¡ØÁêËÀ¡Ù¿åÃ«Ë¡ß»ûÏÆ¹¯Ê¸¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ê¤µ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¤Ð¤«¤ê¡¡±¦µþ¡ßµµ»³¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡2000Ç¯¤Ë¡ØÅÚÍË¥ï¥¤¥É·à¾ì¡Ù¤Î°ìºî¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¡È¹ñÌ±Åª¥É¥é¥Þ¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿¡ØÁêËÀ¡Ù¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊüÁ÷²ó¿ô¤Ï446ÏÃ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·à¾ìÈÇ¡¢¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡¢ÉñÂæ¡¢½ñÀÒ¡Ä¡Ä¤È¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Î¹¤¬¤ê¤Ï¤È¤É¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¥·¥êー¥ºÃÂÀ¸25¼þÇ¯¡¢¡È»ÍÈ¾À¤µª¡É¤È¤¤¤¦µÇ°¤¹¤Ù¤ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡ØÁêËÀ¡Ù¡£¡Øseason24¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ»»11¥·ー¥º¥óÌÜ¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¿ù²¼±¦µþ¡Ê¿åÃ«Ë¡Ë¤Èµµ»³·°¡Ê»ûÏÆ¹¯Ê¸¡Ë¤Î¡È²«¶â¥³¥ó¥Ó¡É¤¬¡¢Âç¤¤¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¼ÀÁö¤¹¤ë¡£
¡¡¡Øseason24¡Ù½é²ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È¿Í´Ö¹ñÊõ¤Î¹ÖÃÌ»Õ¡É¤ò¤á¤°¤ë»¦¿Í»ö·ï¡£·Ý¤Î¶ËÃ×¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿Ì¾¿Í¤È¡¢Èà¤ò¼è¤ê´¬¤¯Ê£»¨¤Ê¿Í´ÖÌÏÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ»þÂå¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¡È¶È¡É¿¼¤»ö·ï¡Ä¡Ä¡£¡ØÁêËÀ¡Ù25Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹ÖÃÌ¤ÎÀ¤³¦¤¬½é¤á¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤·¤«¤âº£²ó¤Ï¡¢±¦µþ¤¬¿Í´Ö¹ñÊõ¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¾õ¶·¤«¤éËë¤ò³«¤±¤ë¡£ÆâÄï»Ò¤È¤·¤Æ»Õ¾¢¤Î²°Éß¤Ë½»¤ß¹þ¤ß¡¢Á°ºÂ½¤¹Ô¤ËÎå¤ß¤Ê¤¬¤éÆâÉô¤òÃµ¤ë±¦µþ¡£¤Ï¤¿¤·¤Æµ´¤¬½Ð¤ë¤«¡¢¼Ø¤¬½Ð¤ë¤«¡£±¦µþ¡¢¤½¤·¤Æ·°¤Ï¿Í´Ö¹ñÊõ¤Î¡È¸÷¤È±Æ¡É¤òË½¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡Øseason24¡Ù¤Î»ÏÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¿åÃ«¤È»ûÏÆ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¡£¿åÃ«¤ÏÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎËë³«¤±¤ò¾þ¤ë½é²ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡ØÁêËÀ¡Ù¤Î½é²ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Î¥¹¥Èー¥êー¤Ë¤Ï¡¢Ëè¥·ー¥º¥ó°ÕÉ½¤òÆÍ¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÎòÂå¤Î½é²ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÈºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î°ÕÉ½¡É¡£¿´Äì¡¢¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢25Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡ØÁêËÀ¡Ù¥ïー¥ë¥É¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿¿åÃ«¤Ç¤¹¤é¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»ûÏÆ¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡Ö½é²ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ï¡ØÁêËÀ¡Ù¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤È¤â¤¤¤¨¤ëÍÁ¿åÂÙ¹°¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È¤Þ¤¿¥¹¥´¥¤¤â¤Î¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¤Ê¡ª¡É¤È¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÀßÄê¤â¥·ー¥ó¤â²ñÏÃ¤â¤¹¤Ù¤ÆÌÌÇò¤¯¡¢¤â¤Ï¤ä¡ÈÍÁ¿å¤µ¤ó¤Ë¤·¤«½ñ¤±¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦µÓËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¤°è¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¿·¥·ー¥º¥ó¤Ø¤Î´üÂÔ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¿åÃ«¤Ï¡Ö¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡ØÁêËÀ¡Ù¤Ï25¼þÇ¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·×446¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±Â³¤¤¤Æ¤Ê¤ª¡ÈÀè¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦±ü¹Ô¤¤Î¿¼¤µ¤³¤½¤¬¡¢ÁêËÀ¥ïー¥ë¥É¤¿¤ë¤æ¤¨¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¡¢»ûÏÆ¤â¡Ö¡ØÁêËÀ¡Ù¤Ï¿·¤·¤¤µÓËÜ¤ò¤â¤é¤¦¤¿¤Ó¡¢º£²ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â°ìÊý¤Ç¡¢´ñ¤ò¤Æ¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï°ã¤¦¡£¥ß¥¹¥Æ¥êー¤ÎÌÌÇò¤µ¤ÏÄÉµá¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥É¥é¥Þºî¤ê¤Ë¤Ï¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì·è°Õ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¿åÃ«¤Ï¤Þ¤¿¡¢25Ç¯´Ö¤È¤â¤Ë¤¢¤êÂ³¤±¤¿±¦µþ¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö±¦µþ¤Ï·Ù»¡´±¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤òÁª¤ó¤À½Ö´Ö¤«¤é¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¡È±¦µþ¤ÎÀµµÁ¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¶»¤Ë¹ï¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡ØÁêËÀ¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¼´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇËÍ¤Ï±¦µþ¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÈà¤Î¥Ö¥ì¤Ê¤¤ÀµµÁ¤ò¿®¤¸Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È·É°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Øseason24¡Ù¤Ç¤Ï¡¢±¦µþ¤È·°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥·¥êー¥º¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿Ì¾¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬½¸·ë¡£ÁÀ¤¦¤Ï¼«¿È¤Î¸¢ÎÏÉü³è¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÁÈ¿¥¤Î²þ³×¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£ÆÃÌ¿·¸¤Î¡È¥Ü¥¹¡É¹ÃÈåÊ÷½©¡ÊÀÐºä¹ÀÆó¡Ë¡¢¡¡ÆÃÌ¿·¸¤ÎÇÑ»ß¤ò¸×»ëâ¾¡¹¤ÈÁÀ¤¦Ìî¿´²È¤Î·Ù»ëÄ£ÉûÁí´Æ¡¦°á³ÞÆ£¼£¡Ê¿ùËÜÅ¯ÂÀ¡Ë¡¢¡ÈÅ´¤Î½÷¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤ÄÆâ³Õ¾ðÊóÄ´ºº¼¼¥È¥Ã¥×¡¦¼ÒÈþ×½»Ò¡ÊÃç´ÖÍ³µª·Ã¡Ë¤Ê¤É¡¢ÌýÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤´é¤Ö¤ì¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë°ÅÌö¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÁÜºº°ì²Ý¤Î°ËÃ°·û°ì¡ÊÀî¸¶ÏÂµ×¡Ë¡¢¶ÜÂô·ÄÆó¡Ê»³Ãæ¿ò»Ë¡Ë¡¢½Ð±ÀÎï²»¡Ê¼Ä¸¶¤æ¤»Ò¡Ë¤é¡ÈÁêËÀ¥ïー¥ë¥É¡É¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤¿¤Á¤âÆÃÌ¿·¸¤Ë¤«¤é¤ß¤Þ¤¯¤ë¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡Ö²Ë¤«¡©¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¡¢ÌôÊª½Æ´ïÂÐºö²Ý²ÝÄ¹¡¦³ÑÅÄÏ»Ïº²ÝÄ¹¡Ê»³À¾Æ×¡Ë¤Ë¤Ï¡È¤¢¤ëÊÑ²½¡É¤¬¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾®ÎÁÍý²°¡Ö¤³¤Æ¤Þ¤ê¡×¤Î½÷¾¡¦¾®½ÐçýÍü¡Ê¿¹¸ýô¤»Ò¡Ë¡¢·°¤ÎºÊ¤Ç¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÈþÏÂ»Ò¡ÊÎëÌÚº½±©¡Ë¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ç¥É¥é¥Þ¤ËÀäÌ¯¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¿åÃ«Ë¡Ê¿ù²¼±¦µþÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡Û¡üËèÇ¯²Æ¤Ë»£±Æ¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡ØÁêËÀ¡Ù¤Î¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¡Ö½ë¤¤¡¢½ë¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï½ë¤µ¤Ë¤Ï¶¯¤¯¡¢¤ï¤ê¤ÈÊ¿µ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Þ¤À¤½¤ì¤Û¤É´®¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÎÃ¤·¤¤´é¤·¤Æ¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À´¶ÁÛ¡ØÁêËÀ¡Ù¤Î½é²ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Î¥¹¥Èー¥êー¤Ë¤ÏËè¥·ー¥º¥ó¡¢°ÕÉ½¤òÆÍ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯¡¢ÁêËÀ¥ïー¥ë¥É¤Î¹¤¬¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÎòÂå¤Î½é²ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÈºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î°ÕÉ½¡É¡£¿´Äì¡¢¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢±¦µþ¤ÏÍî¸ì¤Ê¤É¸ÅÅµ·ÝÇ½¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¹ÖÃÌ¤Ë¤âÂ¤·Ø¤¬¿¼¤¤¤Ï¤º¡£Èà¤Ï¹ÖÃÌ¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡ü¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡¢¤³¤ì¤«¤éÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤Èº£¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤«¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÆÃ¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢100Ç¯¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤Þ¤À»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤¹¤Í¡£¤·¤«¤·¡¢¿ÍÀ¸¤Ï²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤â¤½¤â¡ØÁêËÀ¡Ù¤À¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯Â³¤¯¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡Ä¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ç¤¤ë¤°¤é¤¤¡¢¸µµ¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ü25Ç¯Á°¤Î¡ØÁêËÀpre season¡Ù¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢ºîÉÊ¤È¤·¤ÆÊÑ²½¤·¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¡ØÁêËÀ¡Ù¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Á³¤ËË¬¤ì¤¿ÊÑ²½¤Ç¤¹¤Í¡£·è¤·¤Æ°Õ¼±¤·¤ÆÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌµÍý¤Ê¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ä¤½¤ì¤¬ºîÉÊ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µÓËÜ²È¤ä¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ê¤ÉÀ©ºî¿Ø¤Ï¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¡Èº£¡É¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÊª¸ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢²æ¡¹¤â¡Èº£¡É¤òÀ¸¤¤ë¤³¤È¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¿¡Ä¡£25Ç¯¤Ï¡¢¤½¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü25¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ë¿·¥·ー¥º¥ó¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡ØÁêËÀ¡Ù¤Ï25¼þÇ¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·×446¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±Â³¤¤¤Æ¤Ê¤ª¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬º£¥·ー¥º¥ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÁêËÀ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢¿·¥·ー¥º¥ó¤Ï¤É¤ó¤Ê»ö·ï¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡ÈÀè¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¡É±ü¹Ô¤¤Î¿¼¤µ¤³¤½¤¬¡¢ÁêËÀ¥ïー¥ë¥É¤Î¡¢ÁêËÀ¥ïー¥ë¥É¤¿¤ë¤æ¤¨¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¿·¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¡¢»ä¼«¿È¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü25Ç¯¡¢±¦µþ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤Æ¡ØÁêËÀ¡Ù¤Î¿Ê²½¤È¥Ö¥ì¤Ê¤µ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤è¤¯¡¢¡ÈÉáÄÌ¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÆñ¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¡É¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢ÁêËÀ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ë¤º¤Ã¤ÈÄ©¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¡¡Àè¤Û¤É¤â¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡ØÁêËÀ¡Ù¤Ç¤Ï»þÂå¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤«¤ò¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸½¼Â¼Ò²ñ¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢»þÂå¤òÀè¼è¤ê¤¹¤ë¥¹¥Èー¥êー¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤êÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï²¿¤è¤ê¤â¡¢¡Èº£¤òÀ¸¤¤ë¤³¤È¡É¡£¤½¤ì¤Ë¿Ô¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢±¦µþ¤Ï·Ù»¡´±¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤òÁª¤ó¤À½Ö´Ö¤«¤é¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¡È±¦µþ¤ÎÀµµÁ¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¶»¤Ë¹ï¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÈà¤¬·Ù»¡´±¤Ç¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢Ã¯¤¬²¿¤È¤¤¤ª¤¦¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢¾ù¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¤½¤ì¤¬¡ØÁêËÀ¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¼´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇËÍ¤Ï±¦µþ¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÈà¤Î¥Ö¥ì¤Ê¤¤ÀµµÁ¤ò¿®¤¸Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú»ûÏÆ¹¯Ê¸¡Êµµ»³·°Ìò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡Û¡üËèÇ¯²Æ¤Ë»£±Æ¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡ØÁêËÀ¡Ù¤Î¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤ß¤ó¤Ê¡¢¥Ø¥È¥Ø¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë·°¤Ï¥Õ¥é¥¤¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËèÆü¡¢»£±Æ¤¬½ª¤ï¤ë¤³¤í¤Ë¤Ï´À¤Ó¤Ã¤·¤ç¤ê¤Ç¤¹¡£
¡üµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À´¶ÁÛº£²ó¤Î½é²ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ï¡ØÁêËÀ¡Ù¥·¥êー¥º¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤È¤â¤¤¤¨¤ëÍÁ¿åÂÙ¹°¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È¤Þ¤¿¥¹¥´¥¤¤â¤Î¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¤Ê¡ª¡É¤È¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÀßÄê¤â¥·ー¥ó¤â²ñÏÃ¤â¤¹¤Ù¤ÆÌÌÇò¤¯¡¢¤Þ¤ë¤Ç½é´ü¤ËÌá¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê·°¤Î¥»¥ê¥Õ¤â¿¥¤ê¸ò¤¼¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢À®Ä¹¤âÊÑ²½¤â¤¢¤ë¡Ä¡£¤â¤Ï¤äÈà¤Ë¤·¤«½ñ¤±¤Ê¤¤µÓËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÀèÆü¡¢ÍÁ¿å¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤È¤¡¢¤´ËÜ¿Í¤Ë¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¤°è¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡¢¤³¤ì¤«¤éÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤ÈËÍ¤â¶ñÂÎÅª¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÆü¡¢¤¢¤ëÈÖÁÈ¤ÇË¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤òÇÒ¸«¤·¤¿¤é¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢Ë¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¢¤¡¡¢¤¤¤¤À¤³¦¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¸«¤ÆÆ¬¤ò¥¬¥Ä¥ó¤È¤ä¤é¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¤ò²á¤®¤Æ¥´ー¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤À¤Þ¤À²¿¤«¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òË¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü25Ç¯Á°¤Î¡ØÁêËÀpre season¡Ù¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢ºîÉÊ¤È¤·¤ÆÊÑ²½¤·¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤È¤³¤íË¤µ¤ó¤È¤Ï¡Èº£¥·ー¥º¥ó¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¤¤³¤¦¡É¤Ê¤É¡¢°ìÅÙ¤âÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·°¤¬14Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ç¤¹¤é¡¢¡Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¦¤«¤é¤³¤¦¤¤¤¦¼Çµï¤Ë¤·¤è¤¦¡É¤È¤«¡¢¡È¤³¤¦¤¤¤¦ÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¡É¤È¤¤¤¦ÂÇ¹ç¤»¤Ï°ìÀÚ¡¢¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤½¤Î½Ö´Ö¡¢½Ö´Ö¤ò±¦µþ¤È·°¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢Ë¤µ¤ó¤â¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤·¡ØÁêËÀ¡Ù¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤´¤¯¼«Á³¤ÊÊÑ²½¡£¤È¤Ë¤«¤¯2¿Í¤Ç¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»ö·ï¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢º£¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ü25¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ë¿·¥·ー¥º¥ó¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡ØÁêËÀ¡Ù¤Ï¿·¤·¤¤µÓËÜ¤ò¤â¤é¤¦¤¿¤Ó¡¢º£²ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿¶¤êÉý¤¬Âç¤¤±¤ì¤ÐÂç¤¤¤¤Û¤É¡¢¥·¥êー¥º¤È¤·¤Æ¤ÏÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â°ìÊý¤Ç¡¢´ñ¤ò¤Æ¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï°ã¤¦¡£¥ß¥¹¥Æ¥êー¤ÎÌÌÇò¤µ¤ÏÄÉµá¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥É¥é¥Þºî¤ê¤Ë¤Ï¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤ÊÊª¸ì¤È¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ÇÃÎ·Ã¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë