¡¡À¤³¦Åª¿Íµ¤¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç£×£×£ÅÅÂÆ²¼Ô¤Î¥Ï¥ë¥¯¡¦¥Û¡¼¥¬¥ó¤µ¤ó¤¬£··î£²£´Æü¤Ë£·£±ºÐ¤ÇµÞ»à¤·¤Æ¤«¤é¡¢£±¤«·î¤¬¤¿¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áòµ·¤â£µÆü¤Ë¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Ç±Ä¤Þ¤ì¤¿Ãæ¡¢¥Û¡¼¥¬¥ó¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤¬£Ó£Î£Ó¤ÇÉã¤Î»à¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Ö½ÅÂç¾ðÊó¡×¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤âÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥¬¥ó¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¤ÇÊÆ²Î¼ê¤Î¥Ö¥ë¥Ã¥¯¡¦¥Û¡¼¥¬¥ó¤Ï£²£°Æü¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËÄ¹Ê¸¤ò¥Ý¥¹¥È¡£¡Ö»ä¤ÎÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æü¤Ë°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë·Ù»¡´±¤ä´Ç¸î»Õ¤Ê¤ÉÀìÌç²È¤«¤é¡¢³Î¤«¤ÊÅÅÏÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ï»ä¤Ë¡Ê·Ù»¡´±¤Î¡Ë¥Ü¥Ç¥£¡¼¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡¢£¹£±£±ÈÖÄÌÊó¤Î¥Æ¡¼¥×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤é¤Î¥Æ¡¼¥×¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤¤¿Êª¸ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ë½½Ê¬¤Ê¾ðÊó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥¬¥ó¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥í¥ê¥À½£¥¯¥ê¥¢¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤Î¼«Âð¤ÇµÞÀ¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Ë¤è¤êÅÝ¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿·Ù»¡´±¡¢´Ç¸î»Õ¤¬¡ÖÌÜ·â¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡×¡¢¥Ö¥ë¥Ã¥¯¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ë¡Ö¥Ú¡¼¥¸¡¦¥·¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡ÖÈà½÷¤Ï¿åÍËÆü¡Ê£²£°Æü¡Ë¤Ë¾×·âÅª¤Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÅê¹Æ¤Ç¼çÄ¥¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¥Ö¥ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢Éã¤Î»à¤Ë´Ø¤¹¤ë²²Â¬¤òÊÑ¤¨¤ë¾ðÊó¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¥Ü¥Ç¥£¡¼¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤â¶ÛµÞÄÌÊó¤Î¥Æ¡¼¥×¤Ë¤â¡¢¾ðÊó¸ø³«Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÏÉã¤ÎºÊ¼¡Âè¤Ç¡¢»ä¤Ë¤Ï²¿¤Î¸¢¸Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö»ä¤Ë¤Ï²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¡¢¥Û¡¼¥¬¥ó¤µ¤ó¤Î£³¿ÍÌÜ¤ÎºÊ¥¹¥«¥¤¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢à½ÅÂç¾ðÊóá¤«¤é±ó¤¶¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î£²Ç¯´Ö¤ÏÉã¿Æ¤ÈÁÂ±ó¤À¤Ã¤¿Ä¹½÷¤Ï¥Û¡¼¥¬¥ó¤µ¤ó¤Î°ä¸À¤«¤é³°¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¸¡»à¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤äÉÂÎò¤Ê¤É¤Ëµ¿µÁ¤ò¤È¤Ê¤¨¤¿¡£¤½¤Î¾å¤ÇÁòµ·¤Ë¤Ï»²Îó¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¥¹¥«¥¤¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¤µ¤ó¤È¤Î³Î¼¹¤ÏÈÝÄê¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ÎÇØ¸å´Ø·¸¤Ë¤Þ¤Ç¸ÀµÚ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹È¯¸À¤äÅê¹Æ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Ç¼«Ê¬¤È²ÈÂ²¤Ï¡Ö¤â¤¦½½Ê¬¤ËÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤³¤ÎÆæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤â¤¦ÏÃ¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡£
¡¡¥Ö¥ë¥Ã¥¯¤Ï¥Û¡¼¥¬¥ó¤µ¤óºÇ½é¤ÎºÊ¥ê¥ó¥À¤µ¤ó¤¬Êì¿Æ¤Ç¡¢£²£°£°£°Ç¯Âå¤ËÉã¿Æ¡¢·»¤Î¥Ë¥Ã¥¯»á¤È¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥Û¡¼¥¬¥ó¡¦¥Î¥¦¥º¡¦¥Ù¥¹¥È¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢Á´¹ñ¶è¤Î¿Íµ¤¤òÆÀ¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡ÖÆæ¡×¤¬¸ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡½¡½¡£