timeleszが3つの企画に月替わりで挑戦！日テレ初レギュラー冠番組『timeleszファミリア』が放送決定

■「これまで支えてくださった方々にも胸を張っていただける様な、誇れる番組にしたいと思います」（佐藤勝利）

日本テレビ系でのtimeleszの初レギュラー冠番組となる『timeleszファミリア』が10月から「月曜プラチナイト」枠で放送される。

新メンバーオーディション『timelesz project -AUDITION-』を経て、グループとしてあらたな大きな一歩を踏み出し、個々での活躍もすさまじい8人が、日本テレビ系で初めてレギュラー冠番組を持つことになる。初回は、10月6日24時29分からスタート。

新番組『timeleszファミリア』では、コンセプトの異なる3つの企画に月替わりで挑戦。毎月timeleszが多種多様な魅力を生み出し、伝えていく。

【3つの企画】

企画1「timeleszのイチカバチカ」

timeleszの8人が「イチカバチカ」なチャレンジに挑む。大がかりなチャレンジや、見ていていクスッと笑ってしまう楽しいチャレンジまで挑む「王道バラエティ」 。

企画2「タイムレスハウス」

舞台は、都内某所にある秘密基地的な部屋。timeleszの8人が集結し「ロマンあふれる」ちょっぴりおバカな挑戦をするロマン追求バラエティ。

企画3「タイムレスナック」

timeleszの8人が集まるスナックで、客として居合わせたゲストを囲んでトーク。「人生の学び」を得る夜の井戸端会議。スナックならではの歌のコラボも!?

くだらないものを華々しく見せることから、将来的には“日本を巻き込む

挑戦”まで。様々な世界観で、熱量高く、そして何より笑える、timeleszの8人だからこその唯一無二の番組を目指す。

また、番組名になっている「ファミリア」には、“親しみ” “身近”といった、timeleszのメンバー8人が持つ空気感が含まれる他、「長い間多くの人に成長を見守られながら、番組と一緒に、愛されるグループを築き上げていきますように」という想いも込められている。

勢いが止まらないtimeleszが、バラエティ界でも、まだ見ぬ世界へ歩み出す。王道バラエティからちょっと変わった企画まで、3つの企画で届ける『timeleszファミリア』に注目だ。

番組情報

日本テレビ『timeleszファミリア』

2025年10月6日スタート

毎週月曜 24:29～24:59

出演者：timelesz

『timeleszファミリア』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/timelesz-familia/

timelesz OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/24

https://ovtp.jp/