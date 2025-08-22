¡Ö½ÅÄã²»¤¬¤¦¤ë¤µ¤¤¡×¡¡»³²¼¤ÕÆ¬¤ÎÌî³°¥é¥¤¥Ö¸¶°ø¤«¡¢²£ÉÍËÌÉô¤ÈÀîºêÆîÉô¤ÇÁû²»Èï³²¤ÎÄÌÊóÁê¼¡¤°¡¡£²Æü¤Ç£³£¶£°·ï
¡¡¡Ö½ÅÄã²»¤¬¤¦¤ë¤µ¤¤¡×¡£Áû²»Èï³²¤Î£±£±£°ÈÖÄÌÊó¤¬£··î£²£¶¡¢£²£·Æü¤Ë²£ÉÍËÌÉô¤ÈÀîºêÆîÉô¤ÇÁê¼¡¤®¡¢·×Ìó£³£¶£°·ï¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£²£ÉÍ¡¦»³²¼¤ÕÆ¬¤Î°ì³Ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¡Ö£Í£ò£ó¡¥£Ç£Ò£Å£Å£Î¡¡£Á£Ð£Ð£Ì£Å¡Ê¥ß¥»¥¹¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¡×¤ÎÌî³°¥é¥¤¥Ö¤Î±Æ¶Á¤È¤ß¤é¤ì¡¢¼çºÅ¼ÔÂ¦¤Î¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤Ï¼Õºá¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£¤³¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢Ìó£µÇ¯Á°¤«¤éºÆ³«È¯¤¬»ö¶È²½¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢»Ô¤¬»ÃÄêÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂçµ¬ÌÏ¤Ê²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï½é¡£»Ô¤Ï¼çºÅ¼ÔÂ¦¤Î¸¡¾Ú·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ò¿Þ¤ë¹Í¤¨¤À¡£
¡¡Ìî³°¥é¥¤¥Ö¤Ï£··î£²£¶¡¢£²£·Æü¤Î£²Æü´Ö¤Ç·×£±£°Ëü¿Í¤ÎÆ°°÷¤ò¸«¹þ¤àÂçµ¬ÌÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢µÒÀÊ¤ò³¤Â¦¤Î¤ÕÆ¬ËÌÂ¦¤ËÀßÃÖ¡£¾ìÆâ¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ÏËÌ¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼çºÅ¼ÔÂ¦¤Ï¼þÊÕ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢°ìÄê¤ÎÁû²»ÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤Î£²Æü´Ö¤Ï¡Ö½ÅÄã²»¤¬¤¦¤ë¤µ¤¤¡×¡Ö¥Ù¡¼¥¹¤Î²»¤¬¤¦¤ë¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÁÊ¤¨¤ë£±£±£°ÈÖÄÌÊó¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£Èï³²¤Ï²ñ¾ì¤¬¤¢¤ëÆ±»ÔÃæ¶è¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤¬¸þ¤¯Êý³Ñ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÆ±»Ô¿ÀÆàÀî¶è¡¢Äá¸«¶è¡¢Àîºê»ÔÀîºê¶è¡¢¹¬¶è¤Ë¤âµÚ¤ó¤À¡£
¡¡ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¡¢·Ù»¡´±¤¬¸½¾ì¤ËÉë¤¤¤¿¡£¿ÀÆàÀî½ð¤ä¹¬½ð¤Ê¤É¤Ï½»ÂðÆâ¤Ç½ÅÄã²»¤¬¶Á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¡ÖÌÂÏÇ¤Ê¥ì¥Ù¥ë¡×¤È´¶¤¸¤¿·Ù»¡´±¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢²°³°¤Ç¤Ï¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ä½ÅÄã²»¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
