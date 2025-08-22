timeleszの日本テレビ系レギュラー冠番組「timeleszファミリア」（月曜深夜0時29分）が10月6日にスタートすることが21日、分かった。コンセプトの異なる3企画に月替わりで挑戦し、グループの魅力を届ける唯一無二の番組を目指す。

各企画内容はメンバー8人が「イチかバチか」のチャレンジに挑む王道バラエティー色の強い「timeleszのイチカバチカ」、都内某所の秘密基地的な部屋で“ロマンあふれる”少しおバカな挑戦に取り組む「タイムレスハウス」、8人がスナックの客として招いたゲストとのトークや歌のコラボなどを行う「タイムレスナック」の3つ。

timeleszとしてはフジテレビなどで冠番組に出演しているが、日本テレビ系では初のレギュラー冠番組となる。

グループは佐藤勝利（28）菊池風磨（30）松島聡（27）の3人に、新メンバーオーディションで猪俣周杜（24）原嘉孝（29）篠塚大輝（23）寺西拓人（30）橋本将生（25）の5人が加わり、8人で走り出したばかり。初の冠番組決定に、それぞれがコメントを寄せた。全文は以下の通り。

佐藤勝利 日本テレビさんとは、これまで「たった3日間で人生は変わるのか!?」や「24時間テレビ」パーソナリティーをグループでやらせていただきました。今回は初めてレギュラーが始まります。これまで支えてくださった方々にも胸を張っていただける様な、誇れる番組にしたいと思います。そんな熱すぎる僕らの生きざまを…笑い飛ばしていただけたら本望です！笑

菊池風磨 日本テレビさんでの初冠レギュラー番組を心からうれしく思います。まだまだ走り出したばかりの我々にお声がけいただきましたその御恩と意味に誠心誠意向き合い、ご覧いただいた方が、「明日もちょっと頑張ってみよっかな」なんて思っていただける番組にできたらと思っております。必ず、timeleszにベットして良かったと思ってもらえるひとときにします。

松島聡 貴重な機会をいただけたことに心から感謝します。自分やメンバーの新しい魅力を発見し、驚きと楽しさあふれる温かい番組を届けられるよう努めますので、ぜひ見ていただけたらうれしいです。

寺西拓人 日本テレビさんで冠番組…本当にありがとうございます。「timeleszファミリア」ということで、僕らメンバーはもちろん、一緒に番組を作ってくださるスタッフさん、そして観てくださる皆さまと家族のような、あったかい番組を作っていけたらと思います。やったー！ 原嘉孝 このたび日本テレビさんでtimeleszの新冠番組が始まります！わーい！うれしい！今まで見たことのない僕らの一面を見ていただけるような番組にしていきたいなと思いますので是非お楽しみに！！

橋本将生 timeleszの魅力が観ている方々に伝わるように全力で取り組んでいきます！いろんな顔のtimeleszが魅せられたらなと思います！何より僕たちが仲良く楽しくできたらなと思います！「timeleszやばい」「めちゃくちゃ勢いがある」と思っていただけるように、全身全霊でぶつかっていきます！よろしくお願いいたします！

猪俣周杜 日本テレビさんでの新冠番組「timeleszファミリア」が始まるということで、いつも応援してくださっているファンの皆さま、関係者の皆さま、いつもありがとうございます。観ていたらワクワクして、一緒に応援したくなるような番組にできたらなと思います。timeleszサイコー！って思ってもらえるように頑張る！

篠塚大輝 お疲れさまです！！日本テレビさんでの新冠番組が決定しました！！めちゃくちゃうれしいです！ありがとうございます！8人での楽しいところや頑張っているところ、面白いところなどが存分に出るような、観ていて幸せになれる、楽しくなれる番組にします！やばい、待ち遠しすぎる。楽しみすぎるのでちょっと走ってきます。いってきます！