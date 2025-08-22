デビュー45周年を迎えた歌手松田聖子（63）の楽曲を作曲家別に収録したアルバムが10月15日に発売されることが21日、分かった。特に高い人気を誇る財津和夫（77）、大瀧詠一さん、細野晴臣（78）、呉田軽穂（松任谷由実＝71）が提供した楽曲を「松田聖子×作曲家別企画『Seiko Matsuda Composer Series』」と題して4タイトルにまとめ、計65曲を収録。CDと高音質のSACDの両方に対応の「SACDハイブリッド」での発売となる。

財津は「チェリーブラッサム」「夏の扉」など計26曲を提供し、2枚組に。大瀧さんは「風立ちぬ」などを提供し、松田とのデュエット版を収録。細野は「天国のキッス」「ガラスの林檎」などを手がけた。松任谷は「赤いスイートピー」「瞳はダイアモンド」など「呉田軽穂」名義で提供。松田がカバーした松任谷の「恋人がサンタクロース」も収録されている。

ジャケットは楽曲提供したアーティストの代表曲のアザーカットを使用。ボーナストラックには初出音源のオリジナル・カラオケを収録している。ライナーノーツには作曲者とのインタビューコメントを掲載。

▼「Seiko Invitation −Kazuo Zaitsu Works−」（2Disc）収録曲

【DISC1】チェリーブラッサム、夏の扉、花一色（ひといろ）〜野菊のささやき〜、白い貝のブローチ、Sailing、あ・な・たの手紙、野の花にそよ風サブテーマ「雲」、流星ナイト、December Morning、LOVE SONG、小さなラブソング、夏天的門外／夏の扉、［Bonus track］小さなラブソング（オリジナル・カラオケ）※初出音源

【DISC2】白いパラソル、水色の朝、野ばらのエチュード、愛されたいの、星空のドライブ、未来の花嫁、HAPPY SUNDAY、レンガの小径、Bye−bye Playboy、Blue Christmas、スピード・ボート、野ばらのエチュード（LPテイク）、［Bonus track］水色の朝（オリジナル・カラオケ）※初出音源

▼「Seiko feelings −Eiichi Ohtaki Works−」収録曲

風立ちぬ、冬の妖精、ガラスの入江、一千一秒物語、いちご畑でつかまえて、四月のラブレター、Rock’n’roll Good−bye、いちご畑でFUN×4 松田聖子×大滝詠一、風立ちぬ（duet version）松田聖子×大滝詠一、［Bonus track］冬の妖精（オリジナル・カラオケ） ※初出音源、四月のラブレター（オリジナル・カラオケ） ※初出音源

▼「Seiko harmony −Haruomi Hosono Works−」収録曲

黄色いカーディガン、ブルージュの鐘、天国のキッス、わがままな片想い、ガラスの林檎、ピンクのモーツァルト（シングル版）、硝子のプリズム、プルメリアの花、天国のキッス（extra version）、ピンクのモーツァルト（アルバム版）、［Bonus track］黄色いカーディガン（オリジナル・カラオケ） ※初出音源、ブルージュの鐘（オリジナル・カラオケ） ※初出音源

▼「Seiko Diamond −Karuho Kureta Works−」収録曲

赤いスイートピー、制服、渚のバルコニー、レモネードの夏、小麦色のマーメイド、マドラス・チェックの恋人、秘密の花園、瞳はダイアモンド、蒼いフォトグラフ、Rock’n Rouge、ボン・ボヤージュ、時間の国のアリス、恋人がサンタクロース、火紅色的香豌豆／赤いスイートピー、［Bonus track］レモネードの夏（オリジナル・カラオケ）恋人がサンタクロース（オリジナル・カラオケ） ※初出音源