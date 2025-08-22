8人組グループ・timeleszの日本テレビ系初レギュラー冠番組が、10月6日から放送されることが22日に発表されました。番組名は『timeleszファミリア』。メンバーが番組にかける思いをコメントしました。

新番組では、timeleszがコンセプトの異なる3つの企画に月替わりで挑戦。8人が大がかりなチャレンジや、クスッと笑ってしまう楽しいチャレンジに挑む『timeleszのイチカバチカ』や、timeleszの8人が集結し“ロマンあふれる”ちょっぴりおバカな挑戦をする『タイムレスハウス』。さらに、メンバーが集まるスナックでゲストを囲んでトークをする『タイムレスナック』が企画されています。

■メンバー8人が番組への思いをコメント

日本テレビ系で初めてのレギュラー冠番組の放送が決定したtimeleszメンバーが、番組への思いをコメントしました。

【佐藤勝利さんのコメント】

日本テレビさんとは、これまで『たった3日間で人生は変わるのか!? 』や『24 時間テレビ』パーソナリティーをグループでやらせていただきました。今回は初めてレギュラーが始まります。これまで支えてくださった方々にも胸を張っていただける様な、誇れる番組にしたいと思います。

そんな熱すぎる僕らの生き様を…

笑い飛ばしていただけたら本望です！笑

【菊池風磨さんのコメント】

日本テレビさんでの初冠レギュラー番組を心から嬉しく思います。

まだまだ走り出したばかりの我々にお声がけいただきましたその御恩と意味に誠心誠意向き合い、ご覧いただいた方が、「明日もちょっと頑張ってみよっかな」なんて思っていただける番組にできたらと思っております。

必ず、timeleszにベットして良かったと思ってもらえるひとときにします。

【松島聡さんのコメント】

貴重な機会をいただけたことに心から感謝します。自分やメンバーの新しい魅力を発見し、驚きと楽しさ溢れる温かい番組を届けられるよう努めますので、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。

【寺西拓人さんのコメント】

日本テレビさんで冠番組…本当にありがとうございます。『timeleszファミリア』ということで、僕らメンバーはもちろん、一緒に番組を作ってくださるスタッフさん、そして観てくださる皆様と家族のような、あったかい番組を作っていけたらと思います。やったー！

【原嘉孝さんのコメント】

この度日本テレビさんでtimeleszの新冠番組が始まります！ わーい！ 嬉しい！ 今まで見たことのない僕らの一面を見ていただけるような番組にしていきたいなと思いますので是非お楽しみに！！

【橋本将生さんのコメント】

timeleszの魅力が観ている方々に伝わるように全力で取り組んでいきます！

色んな顔のtimeleszが魅せられたらなと思います！

何より僕たちが仲良く楽しくできたらなと思います！

「timeleszやばい」「めちゃくちゃ勢いがある」と思っていただけるように、全身全霊でぶつかっていきます！

よろしくお願いいたします！

【猪俣周杜さんのコメント】

日本テレビさんでの新冠番組『timeleszファミリア』が始まるということで、いつも応援してくださっているファンの皆様、関係者の皆様、いつもありがとうございます。

観ていたらワクワクして、一緒に応援したくなるような番組にできたらなと思います。

timeleszサイコー！ って思ってもらえるように頑張る！

【篠塚大輝さんのコメント】お疲れ様です！！日本テレビさんでの新冠番組が決定しました！！めちゃくちゃ嬉しいです！ ありがとうございます！ 8人での楽しいところや頑張っているところ、面白いところなどが存分に出るような、観ていて幸せになれる、楽しくなれる番組にします！やばい、待ち遠しすぎる。楽しみすぎるのでちょっと走ってきます。いってきます！