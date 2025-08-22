日韓国交正常化から６０年、対立と協調を繰り返してきた両国が、相互理解に基づく新たな時代を築く契機としたい。

韓国の李在明大統領があす、６月の就任後初めて日本を訪問し、石破首相と会談する。

韓国の新大統領が、同盟国の米国より先に日本を訪れるのは異例だ。国際情勢が複雑化する中、対日関係を安定させる必要があるとの認識を強めているのだろう。

首脳間の相互訪問「シャトル外交」を続け、安定した関係を牽引（けんいん）することが重要だ。

日韓関係は、保守派の尹錫悦前大統領が、両国間の最大の懸案だった元徴用工（旧朝鮮半島出身労働者）訴訟問題の解決策を示したことで、劇的に改善した。

これに対し、左派の李氏は、かつて尹氏の対日政策を「屈辱外交」と呼び、反日的な発言が目立った。日本側には、李政権が歴史問題を蒸し返すのではないか、という警戒感が根強かった。

だが、李氏は、老川祥一・読売新聞グループ本社代表取締役会長・主筆との会見で、慰安婦や元徴用工を巡る問題について、過去の政権が日本と結んだ合意を「覆すことは望ましくない」と述べ、踏襲する考えを示した。

「『あの国は政権が代われば合意を覆して信じられない』ということになれば、国家的な損失が大変大きい」とも語った。李氏が明確な言葉で、日本の懸念の払拭（ふっしょく）に努めたことを評価したい。

李氏は同時に、歴史問題が「国民として胸が痛むテーマであるのは確か」とも述べ、韓国国民の感情への配慮を日本側に求めた。両国共に理解を深め合い、歴史問題を巡って再び関係が悪化することのないよう、努力を重ねたい。

日韓共同世論調査では、日韓関係の現状を「良い」と答えた人は両国ともに５割を超えている。文化や経済、安全保障など幅広い分野で協力を深め、未来志向の関係を築いていく必要がある。

東アジアでは、北朝鮮が核・ミサイル開発を進め、ロシアへの派兵でウクライナ侵略に加担するなど情勢は厳しさを増している。

李氏が今回の会見で、韓米、日米それぞれの同盟を基盤とする韓米日３か国の協力を強化する方針を示したのは妥当だ。

一方で、李氏は中国や北朝鮮、ロシアとの関係にも注意を払い、特に北朝鮮については対話の再開に意欲を示した。関係改善を優先するあまり、北朝鮮への圧力を緩め、日米との結束に支障が及ぶことがないよう留意してほしい。