£¶£¹Ç¯¤Ö¤ê·è¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¸©´ôÉì¾¦¡¢¸øÎ©¹»¤ÎÂç·òÆ®¤ËÀ¹Âç¤ÊÇï¼ê¡Öµå»ù¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡×
¡¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè£±£´Æü¤Î£²£±Æü¡¢¸©´ôÉì¾¦¡Ê´ôÉì¡Ë¤Ï½à·è¾¡¤ÇÆüÂç»°¡ÊÀ¾Åìµþ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢±äÄ¹¥¿¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ÎËö¤Ë£²¡½£´¤ÇÇÔ¤ì¡¢£¶£¹Ç¯¤Ö¤ê¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÀ¤Î¸Þ²ó¡¢ºä¸ýÏ©ÊâÁª¼ê¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç°ìÅÙ¤Ï¾¡¤Á±Û¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï°ÂÂÇ¤¬£±ËÜ¤â½Ð¤Ê¤¤¶ì¤·¤¤Å¸³«¡£È¬²ó¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢±äÄ¹¤Ç¤âÂ³Åê¤·¤¿ÀèÈ¯¡¦¼ÆÅÄÁóÎ¼Åê¼ê¤¬½½²ó¡¢£²ËÜ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢½Õ¤Î²¦¼Ô¡¦²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿½à¡¹·è¾¡¤ËÂ³¤¡¢¶¯¹ë»äÎ©¤Ë°ìÊâ¤â°ú¤«¤Ê¤¤¸øÎ©¹»¤ÎÂç·òÆ®¤Ë¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤ÏÀ¹Âç¤ÊÇï¼ê¤¬¹ß¤êÃí¤¤¤À¡£
ÆüÂç»°£´¡½£²¸©´ôÉì¾¦¡Ê±äÄ¹£±£°²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ë
¶ðÀ¥ÍÛÂºÁª¼ê¤¬¹¥Êá¤Ç¸«¤»¾ì
¡¡£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿¼·²óÆó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¼é¤ê¡£Áê¼êÂÇ¼Ô¤ÎÃæÁ°¤ËÈ´¤±¤½¤¦¤ÊÅö¤¿¤ê¤ò¡¢ÆóÎÝ¼ê¤Î¶ðÀ¥ÍÛÂºÁª¼ê¤¬´Ö°ìÈ±¡¢²ó¤ê¹þ¤ó¤Ç¹¥Êá¡¢ÆóÎÝ¤Ë¥È¥¹¤·¡¢¼ºÅÀ¤òËÉ¤¤¤À¡£º£Âç²ñÅÐÈÄ£µ»î¹çÌÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¼ÆÅÄÁóÎ¼Åê¼ê¤ò¡Ö½õ¤±¤¿¤¤¡×°ì¿´¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎÙ¤ÎÍ··â¤ò¼é¤ë°ð·§ºù»ËÁª¼ê¤¬¡ÖÄ¹ÂÇ¤â¤¢¤Ã¤ÆÂ¤âÂ®¤¤¡×¤ÈÁ¢¤à¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¡£¤·¤«¤·¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç·Þ¤¨¤¿ºò²Æ¤Î´ôÉìÂç²ñ·è¾¡¤Î±äÄ¹½½²ó¡¢Ì£Êý¤Î°ÂÂÇ¤ÇËÜÎÝ¤òÁÀ¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä¾¸å¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ï¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¡¢¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤ÇÆ¨¤·¤¿¡£ÀÕ¤á¤é¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²ù¤·¤µ¤òËº¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¡¢¡Ê°ÊÁ°¤è¤ê¡ËÁ´ÎÏ¤Ç¸þ¤¹ç¤¦°Õ¼±¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¼º°Õ¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢Ãç´Ö¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñÃæ¡¢¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¸åÇÚ¤Î°ð·§Áª¼ê¤äÆâ»³¸µÂÀÁª¼ê¤é¤¬²¼¤ò¸þ¤¯¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¼¡¤âÈô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤¾¡£ÀÚ¤êÂØ¤¨¤í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤À¤±¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¶ðÀ¥Áª¼ê¤¬ÆâÌî¿Ø¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢Á´¹ñ¤Î¶¯¹ë¤ÈÅÏ¤ê¹ç¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Î°ìÂÎ´¶¤ÈÌµ´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¡Ê¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ê¤é¡Ë¤É¤ó¤ÊÁê¼ê¤Ç¤â¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¶ðÀ¥Áª¼ê¡£¡Ö¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤£³Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡£Á´¹ñ¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤ËÁ¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤¹¡¢Æ²¡¹¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÎÓ¹·ÂÁ¡Ë
¥¨¡¼¥¹¤ÎÇØÃæ¼é¤ëµÜÀîÅ´Ê¿Áª¼ê¡¡¹¥Á÷µå¤ÇÄÉ²ÃÅÀËÉ¤°
ÆüÂç»°¤Ë£±ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¡¢¤Ê¤ª¤â¥Ô¥ó¥Á¤ÎÆó²óÆó»àÆóÎÝ¡£ÂÇµå¤¬º¸Íã¼ê¤ÎµÜÀîÅ´Ê¿Áª¼ê¤ÎÁ°¤ËÈô¤ó¤À¡£¡Ö¤³¤Î°ìµå¤ÇÎ®¤ì¤ò»ß¤á¤ë¡×¤ÈÌð¤Î¤è¤¦¤Êµå¤òËÜÎÝ¤ËÅê¤²¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òËÉ¤¤¤À¡£¹¥¼é¤ò¸«¤»¤¿Ä¾¸å¤Ë¤ÏÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢µ¾Èô¤ÇÀ¸´Ô¤·¤ÆÆ±ÅÀ¤ÎÁö¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½Õ¤Ï¸©Âç²ñ£¸¶¯¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é³°¤ì¤ë·Ð¸³¤â¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤¦²ù¤·¤¤»×¤¤¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¡¢Êá¤ê¤Ë¤¯¤¤³°Ìî¸åÊý¤ÎÈôµå¤Î½èÍý¤ä¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬Êá¤ê¤ä¤¹¤¤Á÷µå¤òÃÃ¤¨¡¢²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¹¶¼é¤Î¹¥¥×¥ì¡¼¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢£²Ç¯À¸¥¨¡¼¥¹¤Î¼ÆÅÄÁóÎ¼Åê¼ê¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¡£º£Âç²ñÁ´»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆÆ§¤óÄ¥¤ë»Ñ¤ò¤ß¤Æ¡ÖÀèÇÚ¤È¤·¤ÆÇØÃæ¤ò¼é¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â½õ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤òÊç¤é¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤Æ²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤ä¤ê¤¤Ã¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¤Þ¤¿¹Ã»Ò±à¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡²Ïºê¹µ®¼ç¾¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¾Ð´é¤Ç¤ä¤ê¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ô¥ó¥Á¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²¿ÅÙ¤â¤·¤Î¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£Ëè»î¹ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¡¢±þ±ç¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×
À¸ÅÌ£µ£°£°¿Í¶î¤±ÉÕ¤±À¼±ç
¡¡¸©´ôÉì¾¦¤Ç¤Ï¿áÁÕ³ÚÉô°÷¤ä´õË¾¤·¤¿°ìÈÌÀ¸ÅÌ¤éÌó£µ£°£°¿Í¤¬½à·è¾¡¤Î±þ±ç¤Î¤¿¤á¡¢¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¹Ã»Ò±à¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿áÁÕ³ÚÉô¤ÎÌó£·£°¿Í¤È±þ±çÉô¤Î£µ¿Í¤Ï£²£±Æü¸áÁ°£²»þº¢¡¢¥Ð¥¹£³Âæ¤Ç´ôÉì»Ô¤«¤é½ÐÈ¯¤·¤¿¡£±þ±çÃÄÄ¹¤Î´äÅÄÍ´Æà¤µ¤ó¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Î²£ÉÍÀï¤Î¸å¡¢Áª¼ê¤«¤é¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¿´¶¯¤¤¡£¼¡¤â¤è¤í¤·¤¯¤Í¡×¤È£Ì£É£Î£Å¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¼ÎÌ¤ÇÁê¼ê¤ò°µÅÝ¤·¡¢²ñ¾ì¤Ë°ìÂÎ´¶¤ò»ý¤¿¤»¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ö¸Å¹ë¡×»Ò¤ËÂ÷¤¹¡¡¼ç¾¤ÎÉã¡¦ÌîµåÉô£Ï£Â¤Î²Ïºê¾Ï¤µ¤ó
¡¡¥¢¥ë¥×¥¹ÀÊ¤Ç¤Ï²Ïºê¹µ®¼ç¾¤ÎÉã¤ÇÌîµåÉô£Ï£Â¤Ç¤â¤¢¤ë¾Ï¤µ¤ó¡Ê£µ£³¡Ë¤¬Êì¹»¤ÎÍº»Ñ¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡¹µ®¼ç¾¤Ï¾®³Ø£±Ç¯¤«¤éÌîµå¤ò»Ï¤á¤¿¡£¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ï¾Ï¤µ¤ó¤¬¥Á¡¼¥à¤Î¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤ÏÁÇ¿¶¤ê¤ÎÎý½¬¤Ê¤ÉÆó¿Í»°µÓ¤ÇÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¾Ï¤µ¤ó¤Ï¸©´ôÉì¾¦¤¬£±£¹£¸£¹Ç¯½Õ²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿»þ¤Ë³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¡£½Õ²Æ¤È¤â¤Ë½éÀïÆÍÇË¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢µå»ù¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤ò¡Ö¼«Ê¬¤ËÀ¸¤¤ëÎÏ¤ò¤¯¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡ÇÔÂà¸å¡¢¡Ö¡ÊÍ¥¾¡¤«¤éÄ¹¤¯±ó¤¶¤«¤ê¡Ë¡Ø¸Å¹ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥Ù¥¹¥È£´¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¸øÎ©¹»¤Ç¹Ã»Ò±à¤òÌÜ»Ø¤¹µå»ù¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡×¤ÈÊì¹»¤Î·òÆ®¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
