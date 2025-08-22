今季は『この色』がアツい！【GU】大人の洗練見え♡「ブラウントップス」

今季、見逃せない色といえばブラウン。あえて夏に着こなすディープなブラウンが、大人コーデの洗練度を高めてくれる優秀カラーとして大きな注目を集めているんです。そこで今回は【GU（ジーユー）】で見つけた、大人に似合うブラウントップスをご紹介。着こなしや色合わせのコツとともにお届けするので、アイテムごと丸っと真似してみて！

ホルターネックタンクトップでヘルシーな抜け感を

【GU】「ブラフィールクロップドホルターネックタンクトップ」\790（税込）

カップつきで、インナーとのバランスを気にせずサマになるホルターネックのタンクトップ。ダークブラウンの深い色味と素肌とのコントラストが強調され、抜け感のある着こなしを楽しめます。肌感が気になる人は上からシャツを羽織るスタイリングがおすすめ。意外にもブラウンは淡いブルーとの相性がよく、羽織るだけでダークトーンのコーデに爽やかさがプラスされます。

即戦力として頼れる軽やかなシアーカーディガン

【GU】「シアーカーディガンZ」\2,290（税込）

オフホワイトのワントーンコーデの引き締め役としてプラスした、シアー素材のカーディガン。素材に涼しげな透け感があるおかげでダークブラウンの色味でも重さが緩和され、夏の装いに即戦力として馴染みます。ボーイッシュでカジュアルな印象に寄りがちなハーフパンツも、落ち着いたブラウンアイテムとならグッと洗練された大人の着こなしとしてまとまりやすくなるはず。

1枚で大人の色気を醸し出すボトルネックTシャツ

【GU】「ボトルネックT」\990（税込）

大胆なマキシ丈のスカートとのメリハリを強調するボトルネックのノースリーブトップス。「コンパクトなシルエットでボディラインをきれいに見せてくれる」（公式オンラインストアより）とのことで、1枚で女性らしい大人の色気を醸し出してくれそう。同色・異素材のシアーカーディガンを重ねれば奥行きがプラスされ、よりおしゃれ上級者見えする着こなしに。

ワントーンコーデに変化を生むメッシュ編みトップス

【GU】「メッシュニットオーバーサイズプルオーバー」\1,990（税込）

今季大人が真似したい注目のスタイリングといえば、ブラウン系のアイテムで統一するワントーンコーデ。涼しげなメッシュ編みのプルオーバーは、同系色のコーデにセンスよく変化を生み出してくれる優秀アイテムです。濃いめのブラウンのおかげで肌の透け感も上品なので、大人女性も挑戦しやすいはず。まずはインナーも同色のブラウンで揃えるのがGOOD。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ