福島第一原発事故に伴う除染作業で生じた「除染土」について、福島県外での最終処分に向けた政府の今後５年間のロードマップ（工程表）の全容が判明した。

最終処分の候補地に関し「２０３０年頃に選定・調査を始める」と明記した。今秋に環境省に有識者会議を設置し、再利用する除染土の新たな呼称を議論する方針も示した。月内に全閣僚で構成する会議を開き、工程表を決定する。

除染土は、福島県内の中間貯蔵施設（大熊町、双葉町）に保管されている。総量約１４００万立方メートルのうち４分の３は放射線量が低く、道路の盛り土や土地造成などに再利用することが想定されている。放射線量が比較的高い残りの土は、４５年までに県外に搬出して最終処分を完了させることが法律で定められている。

工程表によると、新設する有識者会議は、中間貯蔵施設からの土壌の取り出しや運搬の方法を優先的に検討する。「復興再生利用に用いる土壌は資源だ」と強調し、国民の理解を醸成する観点から「例えば『復興再生土』などの呼称」を新たに決定するとした。

除染土の再利用に「政府が率先して取り組む」ことも掲げた。７月の首相官邸に続き、９月から東京・霞が関にある経済産業省や外務省、中央合同庁舎の花壇や盛り土に順次、活用することも明示した。

地方に広げ、各地にある省庁の出先機関や所管法人の庁舎での利用を検討することも打ち出した。国民の理解醸成の状況を踏まえながら、公共事業のほか、民間企業が行う土地造成や埋め立てなどでも利用例を作ることも記した。