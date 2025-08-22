『相棒』誕生25周年！“season24”10月から放送決定 初回から前代未聞の展開に水谷豊も驚き「最高レベルの意表」
俳優の水谷豊と寺脇康文が出演するテレビ朝日系連続ドラマ『相棒 season24』（毎週水曜 後9：00）が、10月から2クールにわたり放送されることが決定した。
2000年に『土曜ワイド劇場』の一作として誕生して以来、今年シリーズ25周年を迎える『相棒』。放送回数は446話に到達し、劇場版、スピンオフ、舞台、書籍など、その世界観はさまざまな方面へと広がっていった。
“四半世紀”という記念すべき節目を迎え、通算11シーズン目に突入する杉下右京（水谷）×亀山薫（寺脇）の“黄金コンビ”。25年の集大成にして新たなスタートラインに立つ。
『season24』初回スペシャルで描かれるのは、“人間国宝の講談師”をめぐる殺人事件。芸の極致にたどり着いた名人と、彼を取り巻く複雑な人間模様、そして時代を映し出す“業”深き事件。娯楽性と社会性が両立した『相棒』ならではの圧巻のミステリーが展開する。『相棒』25年の歴史の中で、講談の世界を描くのは初めて。しかも今回は、右京が人間国宝に弟子入りする、という前代未聞の状況から幕を開ける。右京は内弟子として師匠の屋敷に住み込み、前座修行に励みながら内部を探っていく。
そんな『season24』の始動にあたって、水谷＆寺脇が心境を告白。水谷は初回スペシャルについて、「『相棒』の初回スペシャルのストーリーには、毎シーズン意表を突かれますが、今回は歴代の初回の中でも“最高レベルの意表”。心底、驚かされました」と、25年にわたって『相棒』ワールドをけん引してきた水谷ですら衝撃を受けたことを明かした。
寺脇も同様に「初回スペシャルは『相棒』の生みの親ともいえる輿水泰弘さんの脚本なのですが、“またスゴイものを書いてきたな！”と震えました。設定もシーンも会話もすべて面白く、もはや“輿水さんにしか書けない”という脚本になっているんです。すごい域に到達したと感じました」と絶賛した。
続いて新シーズンへの期待を聞くと、水谷は「おかげさまで『相棒』は25周年、これまで計446のエピソードをお届けしてきました。これだけ続いてなお“先が読めない”という奥行きの深さこそが、相棒ワールドたるゆえんですね」と自信をのぞかせ、寺脇も「『相棒』は新しい脚本をもらうたび、今回はどんな世界が広がっているんだろうとワクワクします。でも一方で、奇をてらうことを目指すのは違う。ミステリーの面白さは追求しながら、ドラマ作りには真摯に向き合っていきたい」と変わらぬ決意を打ち明けた。
水谷はまた、25年間ともにあり続けた右京という存在に対し、「右京は警察官という職業を選んだ瞬間から、一貫して“右京の正義”というものを胸に刻み続けてきました。それが『相棒』という作品の揺るぎない軸につながるのだと思います。これまで僕は右京という人物を信頼してきましたが、これからも彼のブレない正義を信じ続けていくことでしょう」と敬意を語った。
『season24』では、右京と薫はもちろんのこと、長きにわたってシリーズを支えてきた名キャラクターたちが集結。特命係の“ボス”甲斐峯秋（石坂浩二）、特命係の廃止を虎視眈々と狙う野心家の警視庁副総監・衣笠藤治（杉本哲太）、“鉄の女”の異名を持つ内閣情報調査室トップ・社美彌子（仲間由紀恵）など、油断できない顔ぶれが入り乱れるように暗躍する。
また、捜査一課の伊丹憲一（川原和久）、芹沢慶二（山中崇史）、出雲麗音（篠原ゆき子）ら“相棒ワールド”に欠かせない存在たちも特命係にからんでいくが、そんな中、「暇か？」でおなじみ、薬物銃器対策課課長・角田六郎課長（山西惇）には“ある変化”が。さらに、小料理屋『こてまり』の女将・小出茉梨（森口瑤子）、薫の妻でジャーナリストの美和子（鈴木砂羽）も、それぞれの存在感でドラマに絶妙なスパイスを加える。
