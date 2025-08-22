水谷豊（73）主演のテレビ朝日系「相棒」（水曜午後9時）の新作「season24」が、10月に2クールでスタートすることが21日、分かった。相棒役は通算11シーズン目となる寺脇康文（63）。黄金コンビでドラマ誕生25周年の節目を駆け抜ける。

警視庁特命係の杉下右京（水谷）が“相棒”とともに事件解決に挑む人気シリーズ。新シーズン初回は、人間国宝の講談師をめぐる殺人事件が描かれる。右京が人間国宝に弟子入りし、屋敷に住み込みながら内部を探るという展開になる。

水谷が「『相棒』の初回スペシャルには毎シーズン、意表を突かれます。今回は歴代の初回スペシャルの中でも最高レベルの意表。心底、驚かされました」と言えば、亀山薫を演じる寺脇も「『相棒』シリーズの生みの親ともいえる輿水泰弘さんの脚本なのですが、スゴイものを書いてきたな！ と震えました」と話す。

これまで446のエピソードが放送された「相棒」。25年の変化を聞かれると水谷は「無理なく変わってきた…それが作品にとってとても良かったのだと思います。一貫して今を意識して物語を作り、我々も今を生きることに徹してきた…。25年はその連続だった」と語り「新シーズンではいったい何が起きるのか、私自身も楽しみにしています」と期待を寄せている。

寺脇も「豊さんとは『今シーズンはこういう感じでいこう』など、一度も話したことがありません。薫が14年ぶりに戻ってきたときですら、久しぶりに会うからこういう芝居にしよう”とか、こういう変化を感じさせるようにしよう、という打ち合わせは一切していないんです。ただその瞬間、瞬間を右京と薫として生きてきました。とにかく2人で、目の前の事件に取り組み、今の時代を生きていくのみです」と語っている。

おなじみのメンバー、石坂浩二、杉本哲太、仲間由紀恵、川原和久、山中崇史、篠原ゆき子、山西惇、森口瑤子、鈴木砂羽らもそろう。