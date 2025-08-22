ボートレース下関のミッドナイトボートレース6th「公営レーシングプレス杯」は2日目を迎える。注目は11Rだ。

椎名がスタートを踏み込んで逃げる。チルト3度の守屋は侮れないが、椎名も動きは悪くなく、押し切って人気に応える。守屋はスタートを全速で行ければ。好素性機の岩永の台頭も十分にある。

＜1＞椎名豊 前半は自分のスタートの質は良くなかったけど、たまたま捲って行けた。足ははっきり分からないけど大外から2着なので普通はあると思う。

＜2＞吉川勇作 ペラは、ほぼそのまま。エンジンは悪くない。伸びは普通よりちょっといい。まだ合ってないので微調整。

＜3＞安東幸治 回転を抑えすぎてピット離れから悪かった。走り出せば悪くないけど、そこまでが良くない。ペラは修正し直す。

＜4＞岩永雅人 後半はペラを叩いてめちゃくちゃ良くなっていた。でも、ちょっと回り過ぎで好みではない。また叩くかも。

＜5＞守屋大地 チルト3度で伸びは文句なし。1マークで乗りづらさとかはなかったけど出足はない。競り合いになると厳しそう。

＜6＞北中元樹 良くはなさそう。ちょっと足の差がありそうな気がする。整備士さんと相談してみます。