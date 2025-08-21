夏休みはあと十日なのに「まだ宿題終わってない」何で！？ 息子が『やり残している理由』に母、反省
親も子も大変な“夏休みの宿題”──
友人はフルタイムで働き始めた為、小学3年生の息子が夏休みを小学校の学童保育で過ごすことになったそうです。
毎日宿題タイムがあるため、そこで終えてくるかと思いきや……！？
今回は友人の体験談をご紹介します！
なんでやってないの！？
ただサボっていたわけではなく、こんな理由があったのですね。
これも素敵な夏の思い出です！
【体験者：30代・女性会社員、回答時期：2025年7月】
※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。
Illustrator：みらいぬ
ltnライター：藍沢ゆきの
