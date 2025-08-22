マドリー退団の21歳MF中井卓大がスペイン５部レガネスBに電撃加入！「攻撃における技術力に優れたMF」と期待
昨シーズンにスペイン２部へ降格したレガネスは現地時間８月21日、５部リーグに所属するBチームに、MF中井卓大が加入したと発表した。
現在21歳の中井は、９歳で入団した超名門レアル・マドリーのカンテラ（下部組織）で育ち、幼い頃から注目を浴びてきた。
だが、カスティージャ（Bチーム）までは順調に昇格したものの、そこで出番を得られず、ここ２シーズンはレンタル移籍を経験。前半戦は３部のSDアモレビエタ、後半戦は４部のラージョ・カンタブリア（ラシン・サンタンデールのBチーム）でプレーした昨シーズン限りでマドリーとの契約が満了となり、退団して無所属となっていた。
レガネスは公式サイトで、「攻撃における技術力と連携能力に優れたMFだ」と期待を込めて、日本の若武者を紹介している。
かつてトップチームに柴崎岳（現・鹿島アントラーズ）が在籍していたレガネスはマドリードにあり、Bチームは昨シーズン、５部相当リーグ（グループ５）で８位だった。
カテゴリーは下がってしまったが、新天地で飛躍のきっかけを掴めるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
