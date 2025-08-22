超ときめき♡宣伝部の「超最強」がＴｉｋＴｏｋ総再生回数１５億回突破と大バズりしている。昨年のヒット曲「最上級にかわいいの！」を上回るペースで、１０周年イヤーにふさわしい快進撃。同曲を含む最新シングル「ハートな胸の内♡／超最強」のリリースを２７日に控えた６人に話を聞くと、バズりの方程式が見えてきた。

“令和の推し活ソング”として世に放たれた「超最強」が、破竹の勢いを見せている。ＴｉｋＴｏｋの総再生回数は、昨年の日本レコード大賞 作詩賞受賞作「最上級にかわいいの！」の１２億回をすでに突破し、ＬＥ ＳＳＥＲＡＦＩＭやＩＬＬＩＴ、なにわ男子ら国境を越えて「踊ってみた動画」が投稿されている。

吉川ひより「サビがバズると思って狙っていたんですが、Ｂメロの動画がバズって、どこがバズるかわからないなと思いました。これは仁香の研究結果によるものなんです！」

坂井仁香「（ピースしながら）サビの動画が自分の中で思ったより伸びなくて。もしかしたら他にバズる部分があるかもしれないと、ここのパートを３日連続くらいであげたら万バズ（いいね１万超え）。これはいける！と思いました。みんなに『撮ろうよ撮ろうよ』って言って、インフルエンサーの方も撮ってくださって、広まっていった感じでした」

辻野かなみ「そこからいつの間にかカップル動画にもなっていったんです。令和の推し活ソングとして売り出していたんですけど、カップルにも当てはまるなって気付きました」

坂井「彼氏からしたら彼女が推しだろうし、彼女からしたら彼氏が推しだろうし」

バズりポイントはサビのみにあらず。歌って、踊って、流行りそうなパートを研究し、即座に実験していく。インフルエンサーの反応をきっかけに、歌詞の意味合いが多様化。「アイドルを推す＝パートナーを推す」と変換され、カップル動画や派生動画が急増したという。

複数のフックがある歌詞と振りがあってこそだが「ポイントの提示×歌詞の解釈の広がり」で、かけ算となっていったのがバズりの方程式。リリース後に曲が育っていった好例だろう。

今年で１０周年。現在は全国ツアーの真っ最中でラストにはアリーナ公演が待機している。どのようなアニバーサリーイヤーを思い描くのか。

坂井「６人だけでちゃんと旅行したことないので、１泊２日だけでも旅行に行きたいなって。スケジュールお願いします！」

菅田愛貴「カメラは入っちゃダメです（笑）」

杏ジュリア「仕事面で言うと今年もまだ４カ月あるので、いろんな番組に出たいなと思います」

小泉遥香「去年、叶えられていない夢がたくさんあるので、それも継続して年末まで駆け抜けたいです。アリーナ公演も満員にできたらいいなと思ってます」

坂井「泣き笑いをして終わりたい！悔いを残したくないので、やれることはやって、いまある目標を全部叶えられたらいいなって思ってます。１０周年なんで『応援していてよかったな』『これからもついていきたいな』と思えるようにキラキラした夢を叶えられたらいいなって思います！」

新曲「ハートな胸の内♡」は歌詞の語尾すべてに「♡」マークがついている異色曲。♡の数は実に１０７個に及ぶ。

坂井「歌詞に全部♡がついていて、これはどれだけかわいく歌えるかだなって。ふわふわな夢の中の世界。超ときめき♡宣伝部の新しいかわいいを引き出してくれる曲だなと思いました」

小泉「夢かわな感じだよね」

辻野「メンバーの声になって、よりふわふわ感が増した感じがします」

吉川「メンバーの声になって、おもちゃ箱感がついたよね」

杏「ただ歌うだけじゃなくて、ちょっとかわいらしく歌うのは自然と意識してました」

菅田「『楽しみたいの♡』の部分にすごいこだわったので『たいの♡』に注目してほしいです」

坂井「そこは愛貴ちゃんの世界観だよね。かわいい歌い方！」

◇辻野かなみ（つじの・かなみ）１９９９年６月２日生まれ。埼玉県出身。メンバーカラーはブルー。宣伝部長（リーダー）を務める。愛称・かなみん。「胸の内で思うこと」は「メークさんに『肌きれいになったね』って言われてうれしかったです。スキンケア頑張ってよかった！」。

◇菅田愛貴（すだ・あき）２００４年１２月２０日生まれ。東京都出身。メンバーカラーはレモン。愛称・あきちゃん。「胸の内で思うこと」は「モルディブに行きたい！綺麗な海で時間に追われることなく、ぷかぷかして過ごしたい」。

◇杏ジュリア（あん・じゅりあ）２００４年１月１５日生まれ。東京都出身。メンバーカラーはパープル。愛称・ジュリ。「胸の内で思うこと」は「ジェルネイルが趣味なので、早く自分でしたいなって思ってます」。

◇小泉遥香（こいずみ・はるか）２００１年１月５日生まれ。埼玉県出身。メンバーカラーはピンク。愛称・おはる。「胸の内で思うこと」は「恐竜が好きなのでジャングリアで見たい！『すきっ！』の韓国語バージョンがメキシコで流行ってるみたいなんですけど、メキシコに見たことない恐竜がいる博物館があるのでそこにも行ってみたいです」。

◇坂井仁香（さかい・ひとか）２００１年７月２５日生まれ。神奈川県出身。メンバーカラーはレッド。愛称・ひとちゃん。「胸の内で思うこと」は「誕生日当日に『Ｍステ』に出られて、スタッフさんにもお祝いしていただいて、本当に幸せでした！」。

◇吉川ひより（よしかわ・ひより）２００１年８月１２日生まれ。千葉県出身。イメージカラーはグリーン。愛称・ひよりん。「胸の内で思うこと」は「日焼けが止まらない。日焼け止めを惜しみなく使ってるんですけど、止まらない！」。