¡ÖºÊ¤¬·ì¤À¤é¤±¤Ç°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¡×¹Åç»Ô¤Î½»Âð¤Ç61ºÐ¤Î½÷À»àË´¡¡Æ¬Éô¤ËÊ£¿ô¤Î½ý¡¡30Âå¤ÎÄ¹ÃË¤«¤é»ö¾ðÄ°¤¯
¤¤Î¤¦¡¢¹Åç»Ô¤Î½»Âð¤Ç½÷À¤¬·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï»¦¿Í»ö·ï¤È¤·¤Æ¡¢»ö¾ð¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ëÄ¹ÃË¤«¤éÏÃ¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹Åç»Ôº´Çì¶è³§²ì¤Î½»Âð¤Ç¤¹¡£
¶á½ê¤Î¿Í
¡Ö¶á½ê¤Î¿Í¤¬³°¤Ë½Ð¤Æ¤¤ÆÁûÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜÅö¤ËÉÝ¤¤¡£¿È¶á¤Ç¤³¤ó¤Ê»ö·ï¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡×
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤Î¤¦¸á¸å6»þÁ°¡¢µ¢Âð¤·¤¿É×¤¬¸¼´Ø¤Ç·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ëºÊ¤òÈ¯¸«¤·¡¢¡ÖºÊ¤¬·ì¤À¤é¤±¤Ç°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à»ýÅÄ¤¹¤ß¤µ¤ó¡Ê61¡Ë¤Ç¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤è¤½1»þ´Ö¸å¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ýÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ¬Éô¤ËÊ£¿ô¤Î½ý¤¬¤¢¤ê¡¢¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç»¦³²¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ýÅÄ¤µ¤ó¤ÏÉ×¤È»Ò¤É¤â3¿Í¤Î5¿Í²ÈÂ²¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¡¢»ýÅÄ¤µ¤ó¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë³°½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿30Âå¤ÎÄ¹ÃË¤¬²¿¤é¤«¤Î»ö¾ð¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤ÆÏÃ¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ïº£¸å¡¢»ýÅÄ¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤ò»ÊË¡²òË¶¤·¤Æ¡¢»à°ø¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£