Â¾¿ÍÌ¾µÁ¤Î¡Ö³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡×¤ÎID¤È¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÄó¶¡¤·¤¿¤«¡¡Ä¹Ìî¸©¤Î¹â¹»2Ç¯À¸¤Î¾¯Ç¯¡Ê16¡Ë¤òÂáÊá ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥°¥ë¡¼¥×3¿Í¤òÅ¦È¯¡¡·Ù»ëÄ£
¡Ö³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡×¤ËÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢ÄÌ¿®²óÀþ¤ò·ÀÌó¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼ÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¤Î¾¯Ç¯3¿Í¤¬Å¦È¯¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¿·¤¿¤Ë16ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤òÂáÊá¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©¤Î¹â¹»2Ç¯À¸¤Î16ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤Ç¡¢µîÇ¯4·î¡¢Â¾¿ÍÌ¾µÁ¤Î¡Ö³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡×¤ÎID¤È¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Â¾¿Í¤ËÄó¶¡¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾¯Ç¯¡Ê16¡Ë¤Ï¤ª¤è¤½2000·ï¤ÎID¤È¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÆþ¼ê¤·¡¢»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤¿²£ÉÍ»Ô¤Î¹â¹»3Ç¯À¸¡Ê17¡Ë¤¬¡Ö³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡×¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¡¢Â¾¿ÍÌ¾µÁ¤Î²óÀþ¤òÉÔÀµ¤Ë·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾¯Ç¯¡Ê16¡Ë¤Ï¥µ¥¤¥Ð¡¼ÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¡Ø¹Ó¤é¤·¶¦±É·÷¡Ù¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢²£ÉÍ»Ô¤Î¹â¹»3Ç¯À¸¡Ê17¡Ë¤é3¿Í¤¬¡Ö³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡×¤ËÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢ÄÌ¿®²óÀþ¤ò·ÀÌó¤·¤¿¤È¤·¤ÆÅ¦È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÆþ¼ê¤·¤¿²óÀþ¤ò¥Æ¥ì¥°¥é¥à¤Ç1²óÀþ80¥É¥ë¤ÇÉÔÀµ¤ËÅ¾Çä¤·¡¢¤ª¤è¤½120Ëü±ß¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¾¯Ç¯¡Ê16¡Ë¤Ï¡ÖÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î²óÀþ¤¬ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ê¤É¤ÎÈÈºá¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÁíÌ³¾Ê¤¬º£·î19Æü¡¢ÊÌ¤ÎÃæ¹âÀ¸3¿Í¤¬À¸À®AI¤Ç¼«ºî¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»È¤Ã¤Æ³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤ËÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿»ö·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¹ñ¤Ø¤ÎÊó¹ð¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¹ÔÀ¯»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
