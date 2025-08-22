女性６人組アイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」が２７日に最新シングル「ハートな胸の内♡／超最強」のリリースを控え、このほど、スポーツ報知などの取材に応じた。

昨年、「最上級にかわいいの！」がＳＮＳを中心に大バズりした「とき宣」だが、アルバム収録曲だった「超最強」は自己最高記録を更新中。ＴｉｋＴｏｋ総再生回数は「最上級―」の１２億回を上回る１５億回、６週連続ＴｉｋＴｏｋチャート１位を記録している。リーダーの辻野かなみ（２６）は「『最上級―』に続いて『超最強』もシングルカットされたのは、たくさんの方がＳＮＳで歌って踊ってくれたからこそ」と感謝の思いを口にした。

アルバム曲として「超最強」がリリースされた当初、吉川ひより（２４）は「最初はサビがバズるんじゃないかと思っていたけど…」と明かすが、坂井仁香（２４）がさまざまなパートで動画を撮って“研究”。スマホのカメラロールなんてどうせ私ばっかでしょ！？―というＢメロが恋人、家族、ペット…様々な対象に対する“推し”の気持ちとリンクした。

リード曲「ハートな胸の内♡」はシンガー・ソングライターの清竜人が楽曲提供し、歌詞に１０７個も「♡」が入る意欲作。メンバーは「かわいいの可能性が広がった」と手応えを感じている。

デビュー１０周年の節目を迎え「最上級―」超えが期待される２０２５年。小泉遥香（２４）は「去年かなえられていない夢がたくさんあるので…」とさらなる飛躍を誓った。「年末に泣き笑いをして終わりたい！」と坂井。今年こそ、「超最強」な１年で締めくくる。（宮路 美穂）

◆超ときめき♡宣伝部 ２０１５年４月に若手女優らによる期間限定ユニット「ときめき♡宣伝部」として結成。２０年４月「超ときめき♡宣伝部」として現体制に。２１年リリースの「すきっ！〜超ｖｅｒ〜」がインドネシア、韓国などアジア圏で大ヒット。「最上級―」は２４年の日本レコード大賞作詩賞を受賞した。