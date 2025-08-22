ÂçÃ«æÆÊ¿¤ò½±¤Ã¤¿¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡Ö¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÂÇµå¤¬¡Ä¡×¡¡Å¨ÃÏ¶É¤µ¤¨¸ÇÂÃ¤ò¤Î¤ó¤À120ÉÃ´Ö¡Ö¿´ÇÛ¤À¡×
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï4²ó5¼ºÅÀ¤Çº£µ¨½é¹õÀ±¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï2ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1»Íµå¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï3-8¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£4²ó¤Ë¤ÏÂÇµå¤¬±¦µÓ¤ËÄ¾·â¡£Å¨ÃÏÊüÁ÷¶É¤«¤é¤â¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡0-3¤Î4²ó1»àÆó¡¢»°ÎÝ¡£¥¢¥ë¥·¥¢¤Î¶¯Îõ¤ÊÂÇµå¤¬ÂçÃ«¤Î±¦É¨Åö¤¿¤ê¤ËÄ¾·â¡£¤½¤Î¾ì¤Ç°ì½ÖÉ¨¤ò¤Ä¤¯¤â¤¹¤°¤µ¤ÞÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤¤¾å¤²¤Æ°ìÎÝ¤ØÁ÷µå¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡£1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ä¾¸å¤ËµÓ¤ò°ú¤¤º¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤ò¸«¤»¤¿¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤ØÌá¤ë¤È¡¢¥Ù¥ó¥Á¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤È¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·Â³Åê¤·¤¿¡£ÂÇµåÄ¾·â¤«¤é¼¡ÂÇ¼Ô¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Ø¤Î½éµå¤Þ¤Ç¡¢120ÉÃ´Ö¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡MLB¸ø¼°¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÃÏ¸µÃæ·Ñ¤Ç¤Ï¡¢¼Â¶·¤Î¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó»á¤¬¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥Ã¥¡¼¥º¤¬4-0¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥·¥¢¤¬¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î±¦ÂÜÉÕ¶á¤Ë¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯Îõ¤ÊÂÇµå¤òÂÇ¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿±þ¡£²òÀâ¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ü¡¼¥°¥¹»á¤â¡ÖOuch¡ÊÄË¤¤¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ô¥ë¥Ü¡¼¥°¥¹»á¤Ï¡Ö¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Î²ÃÅÀ¤Ï´ò¤·¤¤¤·¡¢¥¢¥ë¥·¥¢¤ÎÎÉ¤¤ÂÇÀÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Å¨¿Ø¤Ê¤¬¤éÉÔ°Â¤½¤¦¤Ë·üÇ°¤ò¼¨¤¹¤â¡¢ÂçÃ«¤ÏÂ³Åê¡£¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó»á¤Ï¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤âÈà¤ÎÂ³Åê¤¬¸«¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç¤ª¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
