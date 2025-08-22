「衝撃だ」「日本最高の天才が…」21歳MF中井卓大のマドリー退団→無所属状態に韓国メディアも驚き。日本帰還については厳しい指摘「Jリーグはスペインの３部、４部よりもはるかにレベルが高い」
レアル・マドリーの下部組織で育ち、“日本の宝石”として幼い頃から注目を浴びてきた中井卓大は、ついにマドリーとの契約が満了となり、無所属となっている。
現在21歳のMFは昨シーズン前半、スペイン３部のSDアモレビエタへレンタル移籍。開幕から８戦連続でスタメン出場するも、監督の解任などで出番が激減し、契約を前倒しで解除した。
後半戦は、スペイン２部ラシン・サンタンデールのBチームで、４部のラージョ・カンタブリアにローン移籍したものの、怪我もあって、７試合で０ゴール・０アシストに終わっていた。
そんな逸材の境遇に注目したのが、韓国メディア『スポーツ朝鮮』だ。「日本でも衝撃！９歳で入団したレアル・マドリー史上最高の天才、12年で退団通告。日本復帰は不明」と見出しを打ち、次のように報じた。
「かつて日本最高の天才と認められた選手がキャリアの危機に陥っている。マドリーから2013年に引き抜かれた中井は、日本で神童と囁かれた天才的プロスペクトだった」
同メディアは中井のキャリアを振り返りつつ、「2022-2023シーズンからBチームのカスティージャでプレーし、トップチーム入りを目指した。しかし、現実は冷酷だった。世界中の有望選手と激しい競争をしなければならず、トップチームの舞台でプレーする機会はなかなか巡ってこなかった。トップチームに入り、ブレイクを果たせなかった」と紹介。その後の２年間のレンタル生活でも、「実力を発揮できなかった」と伝えた。
そして、「結局、マドリーは中井の契約を延長せず、放出することを決定した。スペインの３部、４部リーグで目立たなかった選手を受け入れ続ける慈悲深いクラブではなかった」と続け、一部で取り沙汰されている日本帰国についてはこう指摘している。
「Jリーグ復帰も容易ではないだろう。Jリーグはアジア屈指のリーグ。スペインの３部、４部リーグよりもはるかにレベルが高い。そのような場所に適応できなかった、22歳になる選手に積極的にチャンスを与えるチームは多くないだろう」
とはいえ、まだ21歳。ここからキャリアを上昇させるためにも次の所属先が重要になる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
