「タダで似顔絵描いてよ」ママ友から“厚かましいお願い”にモヤッ！ → 別ママが一喝してくれた話

知人のA子は、子育てと両立しながらフリーランスとして働くママ。会社員を辞めて、興味のあったイラストを学び始め、今では安定した収入を得るまでになりました。

ただ、自由な働き方だからこそ、「頼まれ事」の対応に悩むことも。今回は、そんなA子が体験した出来事をご紹介します。

会社員からフリーランスに

断ることに勇気がいる場面はこれからもあると思います。

自分の仕事の価値を信じていいと、あの日改めて思えたことは、私にとって大切な学びになりました。

【体験者：40代・女性主婦、回答時期：2025年6月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：ふぁじ

ltnライター：Yumeko.N

元大学職員のコラムニスト。専業主婦として家事と子育てに奮闘。その傍ら、ママ友や同僚からの聞き取り・紹介を中心にインタビューを行う。特に子育てに関する記事、教育機関での経験を通じた子供の成長に関わる親子・家庭環境のテーマを得意とし、同ジャンルのフィールドワークを通じて記事を執筆。