¡¡¡ØÄ¶ÆÃµÞ¥·¥å¡¼¥ä1st¼Ì¿¿½¸¡ÖTRENTE¡×¡ÊÄÌ¾ïÈÇ¡Ë¡Ù¤¬¡¢½µ´Ö0.5ËüÉô¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢8·î22ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´ÖBOOK¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Î¥¸¥ã¥ó¥ëÊÌ¡Ö¼Ì¿¿½¸¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢9¿ÍÁÈ¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¡õ¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Ä¶ÆÃµÞ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡¢11¹æ¼Ö¥·¥å¡¼¥ä¤Î½é¥½¥í¼Ì¿¿½¸¡£¥·¥å¡¼¥ä¤¬²»³Ú¤Î¼¡¤Ë°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢À»ÃÏ¤È¤·¤ÆÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç»£±Æ¡£ËÜ¿Í¤Î»äÊª¤â´Þ¤ó¤ÀÁ´31¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ËµÚ¤ÖÂ¿ºÌ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢¥Ñ¥ê¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿É½¾ð¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢9¿ÍÁÈ¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¡õ¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Ä¶ÆÃµÞ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡¢11¹æ¼Ö¥·¥å¡¼¥ä¤Î½é¥½¥í¼Ì¿¿½¸¡£¥·¥å¡¼¥ä¤¬²»³Ú¤Î¼¡¤Ë°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢À»ÃÏ¤È¤·¤ÆÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç»£±Æ¡£ËÜ¿Í¤Î»äÊª¤â´Þ¤ó¤ÀÁ´31¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ËµÚ¤ÖÂ¿ºÌ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢¥Ñ¥ê¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿É½¾ð¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
