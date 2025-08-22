ÊÆ¡¦EU¤¬ËÇ°×¹ç°Õ¤Ç¡Ö¶¦Æ±À¼ÌÀ¡× ¼Ö¤Î´ØÀÇ¤ÏÅöÌÌ°Ý»ý¤Ø¡¡¥ï¥¤¥ó¤ä¾øÎ±¼ò¤â´ØÀÇ15¡ó ¶È³¦ÃÄÂÎ¤Ï¡ÖÂç¤¤Ê¼ºË¾¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤ÈEU¡á¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡×¤ò¤á¤°¤ëËÇ°×¹ç°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÏEU¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤òÅöÌÌ¡¢°ú¤²¼¤²¤º¡¢¸½¾õ¤Î¹â¤¤´ØÀÇ¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÈEU¤Ï21Æü¡¢Àè·î¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥Õ¥©¥ó¥Ç¥¢¥é¥¤¥¨¥ó°Ñ°÷Ä¹¤Î´Ö¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡×¤ò¤á¤°¤ë¶¨µÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼óÇ¾´Ö¤Ç¤Î¹ç°Õ¤ÎÆâÍÆ¤ò¤è¤êÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¢§¥¢¥á¥ê¥«¤ÏEU¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤ò15¡ó¤È¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¢§½¾Íè¤Î´ØÀÇÎ¨¤¬15¡óÌ¤Ëþ¤ÎÉÊÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁê¸ß´ØÀÇ¤È¤Î¹ç·×¤ÎÀÇÎ¨¤ò15¡ó¤ËÍÞ¤¨¤ë·Ú¸ºÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ë¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢27.5¡ó¤«¤é15¡ó¤Ø¤Î°ú¤²¼¤²¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¿¤À¤Á¤Ë°ú¤²¼¤²¤Ï¼Â»Ü¤µ¤ì¤º¡¢ÅöÌÌ¡¢27.5¡ó¤Î¹â¤¤ÀÇÎ¨¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
EU¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¤Î¢§Á´¤Æ¤Î¹©¶ÈÀ½ÉÊ¤Î´ØÀÇ¤òÅ±ÇÑ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¢§ÆýÀ½ÉÊ¤Ê¤ÉÇÀ»ºÉÊ¤ÎÍ¢Æþ³ÈÂç¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò¼Â¸½¤¹¤ëË¡°Æ¤òEU¤¬Äó½Ð¤·¤¿ÃÊ³¬¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤¬¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤Î°ú¤²¼¤²¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¸½ºß¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬ÉÊÌÜÊÌ¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë°åÌôÉÊ¡¢È¾Æ³ÂÎ¡¢ÌÚºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀÇÎ¨¤Ï15¡ó¤ò¾å¸Â¤Ë¤¹¤ë¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢EU¤Î¥Õ¥©¥ó¥Ç¥¢¥é¥¤¥¨¥ó°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡ÖÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎËÇ°×¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë¤ª¤±¤ë°ÂÄêÀ¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤ë¡×¤È´¿·Þ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢´ØÀÇ¸ò¾Ä¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿²¤½£°Ñ°÷¤Ï¡Ä
¥·¥§¥Õ¥Á¥ç¥Ó¥Ã¥Á²¤½£°Ñ°÷¡ÊËÇ°×Ã´Åö¡Ë
¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡Ø¥ï¥¤¥ó¤ä¾øÎ±¼ò¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î¼òÎà¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºÇ¤âÄã¤¤´ØÀÇ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¥ê¥¹¥È¤Ë´Þ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
EU¤Ï¥ï¥¤¥ó¤ä¾øÎ±¼ò¤Ê¤É¤Î¼òÎà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ØÀÇ¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢ºÇ¤âÄã¤¤´ØÀÇ¤ÎÅ¬ÍÑ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ØÀÇ15¡ó¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢º£¸å¤â°ú¤²¼¤²¤Ë¸þ¤±¤Æ¸ò¾Ä¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¥¤¥ó¤ä¾øÎ±¼ò¤òÍ¢½Ð¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¶È³¦ÃÄÂÎ¤Ï¡ÖÂç¤¤Ê¼ºË¾¡×¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
