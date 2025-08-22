ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は１４９ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式21日（NY時間14:06）（日本時間03:06）
ダウ平均 44788.92（-149.39 -0.33%）
ナスダック 21085.99（-86.87 -0.41%）
CME日経平均先物 42650（大証終比：+40 +0.09%）
欧州株式21日終値
英FT100 9309.20（+21.06 +0.23%）
独DAX 24293.34（+16.37 +0.07%）
仏CAC40 7938.29（-34.74 -0.44%）
米国債利回り
2年債 3.790（+0.042）
10年債 4.326（+0.035）
30年債 4.918（+0.024）
期待インフレ率 2.392（+0.032）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.757（+0.040）
英 国 4.729（+0.057）
カナダ 3.472（+0.026）
豪 州 4.278（-0.020）
日 本 1.604（0.000）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.21（+0.50 +0.80%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3381.70（-6.80 -0.20%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112285.00（-2102.02 -1.84%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1664万8497（-311667 -1.84%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 44788.92（-149.39 -0.33%）
ナスダック 21085.99（-86.87 -0.41%）
CME日経平均先物 42650（大証終比：+40 +0.09%）
欧州株式21日終値
英FT100 9309.20（+21.06 +0.23%）
独DAX 24293.34（+16.37 +0.07%）
仏CAC40 7938.29（-34.74 -0.44%）
米国債利回り
2年債 3.790（+0.042）
10年債 4.326（+0.035）
30年債 4.918（+0.024）
期待インフレ率 2.392（+0.032）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.757（+0.040）
英 国 4.729（+0.057）
カナダ 3.472（+0.026）
豪 州 4.278（-0.020）
日 本 1.604（0.000）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.21（+0.50 +0.80%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3381.70（-6.80 -0.20%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112285.00（-2102.02 -1.84%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1664万8497（-311667 -1.84%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ