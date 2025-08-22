NY株式21日（NY時間14:06）（日本時間03:06）
ダウ平均　　　44788.92（-149.39　-0.33%）
ナスダック　　　21085.99（-86.87　-0.41%）
CME日経平均先物　42650（大証終比：+40　+0.09%）

欧州株式21日終値
英FT100　 9309.20（+21.06　+0.23%）
独DAX　 24293.34（+16.37　+0.07%）
仏CAC40　 7938.29（-34.74　-0.44%）

米国債利回り
2年債　 　3.790（+0.042）
10年債　 　4.326（+0.035）
30年債　 　4.918（+0.024）
期待インフレ率　 　2.392（+0.032）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.757（+0.040）
英　国　　4.729（+0.057）
カナダ　　3.472（+0.026）
豪　州　　4.278（-0.020）
日　本　　1.604（0.000）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.21（+0.50　+0.80%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3381.70（-6.80　-0.20%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112285.00（-2102.02　-1.84%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1664万8497（-311667　-1.84%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ