ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は１４８円台前半での推移となっている。本日の為替市場はこの日発表の米経済指標が予想を上回る内容となったことでドル高が優勢となり、ドル円も１４８円台を回復した。ストップを巻き込む形で一時１４８．４０円近辺まで上昇したが、クックＦＲＢ理事のニュースが伝わると、伸び悩む動きも見せている。



米司法省の高官がクックＦＲＢ理事の不正住宅ローン借入疑惑で調査を開始したことをパウエル議長に書簡で伝えるとともに、クックＦＲＢ理事を理事会から外し、辞任促すよう要求した。



この日の米経済指標。特に８月調査のＰＭＩが強い内容となったことから、短期金融市場では、明日のパウエル議長の講演を前に、利下げ期待を後退させている。９月ＦＯＭＣでの利下げ期待の確率は指標発表前の８０％程度から７３％程度に低下。また、年内の利下げも２回を完全に織り込めないでいる状況。



明日のパウエル議長の講演は市場が期待しているほど、早期の追加利下げを許容する内容にはならないのではとの見方もある中、ポジション調整が出ているようだ。



USD/JPY 148.29 EUR/USD 1.1613 GBP/USD 1.3423



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

