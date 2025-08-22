◇ナ・リーグ ドジャースーロッキーズ（2025年8月21日 コロラド）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が、21日（日本時間22日）のロッキーズ戦前に取材対応し、ナ・リーグの首位打者争いについて言及した。

ジャッジが頭一つ抜けているア・リーグとは違い、ナ・リーグの首位打者争いは混戦。3割超えは4人だか、そのうちドジャースでは、スミス（・304）、フリーマン（・302）の2人も名前を連ねている。

この日のラインアップでは、2番にフリーマン、3番にスミスという並び。ロバーツ監督は「2人とも出ていることでお互い刺激になるでしょう。本人たちが“意識していない”と言っても、それは正直ではないですね」と胸中を想像した。

フリーマンは“ライバル”のスミスについて、前日は「そんなこと全く考えていなかったよ。そんな話が出てくるのは、もっとシーズン後半のこと。まだちょっと早すぎる。でも、ウィルが今日3安打したのは凄かったね」と気にする様子を見せず「個人のことを考えるのは、このクラブのやり方じゃないから」と笑いながら一蹴していた。

指揮官は「トレイ・ターナー（フィリーズ）も好調ですし、フリーマンも調子を取り戻しました。ザビエル・エドワーズ（マーリンズ）も若いながら3割を打っていますし、9月も絡んでくるでしょうと予測した。

さらに「なぜナ・リーグで3割打者が4人しかいないと思いますか？」と聞かれると、指揮官は「まずは投手の専門化ですね。先発を長く見ることが少なくなった。それに投手の球質がこれまで以上に良くなっています。もうひとつは、打率そのものを重視する傾向が以前ほど強くないことです。いろんな要素が絡んでいると思います」と説明していた。