今買い足すなら“この1枚”！【ユニクロ値下げ】大人の即戦力！「シャツ・ブラウス」

まだまだ暑い日が続きそうな今年の夏。今すぐ使える服を買い足すなら【ユニクロ】をチェックしてみて。さらりと涼しく着られそうな「シャツ・ブラウス」がお値下げ中なんです！ 大人可愛いデザインや、着こなしの幅が広がりそうなシンプルなデザインを今回はピックアップします。

暑い日も快適に着られそうなシアサッカー素材のブラウス

【ユニクロ】「シアサッカーブラウス / 半袖」\1,990（税込・セール価格）

「サラリとした肌ざわりのシアサッカー素材」（公式サイトより）のブラウスは、暑い日も快適に着られそうです。ややゆったりめのシルエットで体のラインを拾いにくく、ふわっとしたパフスリーブによって二の腕もカバーしてくれます。やんわりと絞られた裾によってタックアウトも上品見えするので、ロングスカートに合わせて素敵に着こなして。

ボリューム袖が大人可愛いブラウス

【ユニクロ】「リネンブレンドボリュームスリーブブラウス」\1,990（税込・セール価格）

ボリューム感のあるラグラン袖が大人可愛いブラウス。リネン混素材とギャザーを寄せた広めの首元によって涼やかな印象です。アームホールと裾のさりげない刺繍が上品さもプラス。ボタンを外して羽織としても使えるので、着こなしの幅も広がりそう。ちょっとだけガーリーさを添えたい、そんな時におすすめの一着です。

さまざまなコーデにマッチする優秀シャツ

【ユニクロ】「コットンショートシャツ / 半袖」\1,990（税込・セール価格）

コットン100%素材のシャツは短めの着丈なので、ボトムスにインせずともすっきり見えそう。シンプルなデザインはさまざまなコーデにマッチするのも推しポイント。レギュラーカラーがきちんと感も出すためお仕事着にも活躍。タンクトップなどの羽織にしたり、ジャケットなどのインナーにしたりとレイヤードもしやすいので、ロングシーズン活躍してくれそうです。

軽やかショートシャツで抜け感を演出

【ユニクロ】「ナイロンボクシーショートシャツ / 5分袖」\2,990（税込）

ボクシーシルエットのショートシャツは、ナイロン100%素材のためさらりと軽やかに着こなせそうです。ゆとりのあるシルエットで、羽織としても使いやすい一着。同素材のキュロットとセットアップで着ると、おしゃれな大人カジュアルスタイルが完成。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.H