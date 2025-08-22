◆米大リーグ ロッキーズ―ドジャース（２１日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャースのロバーツ監督が２１日（同２２日）、敵地・ロッキーズ戦を前に取材に応じ、前日に２度目の復帰登板をした佐々木朗希投手について、「もっと上がっていく必要があると思う。９４〜９７マイルは出ていて良かったけど、さらに上がることを期待している」と注文をつけた。

佐々木は２０日（同２１日）、傘下マイナーの３Ａオクラホマシティーで敵地のタコマ戦に先発し、４回途中で６０球を投げて３安打２失点（自責１）、２奪三振３四球で降板。最速は９７・８マイル（約１５７・４キロ）で、平均球速は９６マイル（約154・5キロ）で１６０キロには及ばなかった。指揮官はこの日、「４回まで投げて、前回よりは良かった。来週もう1度登板する予定だ。打者を抑える自信や球のキレも良くなっている。来週が終わった時点の彼の状態で、大リーグでの起用が見えてくると思う」と方針を示した。

５月に右肩痛のため負傷者リスト（ＩＬ）に入り、リハビリを続けている朗希。この日は２度目のマイナーでのリハビリ登板となった。復帰後初で９７日ぶりの対外試合登板だった１４日（同１５日）のアルバカーキ戦に先発した際には、新球のツーシームやカットボールを試すなどしたが、２回０／３で４１球を投げ６安打３失点で、予定されていた３イニングを投げきれず、最速９５・７マイル（約１５４・０キロ）止まりで平均球速は９３・７マイル（約150・８キロ）だった。

２度目の実戦登板を終えた朗希は「健康面でも終わってからもいい状態なのでいいかなと思います。（球速が）順調に上がってきてはいるので、そこに関しては満足はしていないけどいい感覚で来ていると思う。これを続けていけばもう少し上がるんじゃないかなと思う。出力は前回より上がってよかった」と振り返っていた。